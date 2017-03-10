#ТЫСУПЕР!
Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.03, 16:13

Путин: связи Москвы и Турции быстро выходят на достойный уровень

3 комментария

Путин: связи Москвы и Турции быстро выходят на достойный уровень

Путин: связи Москвы и Турции быстро выходят на достойный уровень

Президент России Владимир Путин заявил, что межгосударственные связи между Россией и Турцией восстанавливаются достаточно быстрыми темпами и выходят на уровень, достойный обеих стран.

Такое заявление российский лидер сделал на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом перед заседанием Совета сотрудничества высшего уровня в Москве.

Глава государства подчеркнул, что Москва приветствует восстановление межгосударственных отношений и продолжает активную работу в этом направлении. При этом президент напомнил, что последнее заседание Совета сотрудничества высшего уровня России и Турции состоялось в 2014 году.

Владимир Путин: «За это время много произошло событий. В последнее время мы активно работаем над тем, чтобы российско-турецкие связи вышли на достойный наших стран уровень».

Кроме этого, Путин отметил восстановление торгово-экономического взаимодействия, инвестиционного сотрудничества двух стран и совместной работы по реализации крупных проектов.

Владимир Путин: «Вчера председатель правительства России господин Медведев проинформировал своего турецкого коллегу о дополнительных мерах и шагах, направленных на восстановление наших отношений в сфере экономики в полноформатном режиме, продолжается инвестиционное сотрудничество и подготовка к реализации крупных проектов».

Президент РФ также обратил внимание на активную работу военных ведомств России и Турции по разрешению кризиса в Сирии. По его словам, в настоящее время «на уровне военных ведомств и специальных служб устанавливается доверительный и очень эффективный контакт».

В свою очередь президент Турции Реджеп Эрдоган выразил уверенность, что переговоры на высшем уровне в Москве внесут вклад в улучшение ситуации в регионе, передает ТАСС.

Заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня проходит в Москве впервые с декабря 2014 года. По итогам ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru