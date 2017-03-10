Путин: связи Москвы и Турции быстро выходят на достойный уровень

Президент России Владимир Путин заявил, что межгосударственные связи между Россией и Турцией восстанавливаются достаточно быстрыми темпами и выходят на уровень, достойный обеих стран.
Такое заявление российский лидер сделал на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом перед заседанием Совета сотрудничества высшего уровня в Москве.
Глава государства подчеркнул, что Москва приветствует восстановление межгосударственных отношений и продолжает активную работу в этом направлении. При этом президент напомнил, что последнее заседание Совета сотрудничества высшего уровня России и Турции состоялось в 2014 году.
Владимир Путин: «За это время много произошло событий. В последнее время мы активно работаем над тем, чтобы российско-турецкие связи вышли на достойный наших стран уровень».
Кроме этого, Путин отметил восстановление торгово-экономического взаимодействия, инвестиционного сотрудничества двух стран и совместной работы по реализации крупных проектов.
Владимир Путин: «Вчера председатель правительства России господин Медведев проинформировал своего турецкого коллегу о дополнительных мерах и шагах, направленных на восстановление наших отношений в сфере экономики в полноформатном режиме, продолжается инвестиционное сотрудничество и подготовка к реализации крупных проектов».
Президент РФ также обратил внимание на активную работу военных ведомств России и Турции по разрешению кризиса в Сирии. По его словам, в настоящее время «на уровне военных ведомств и специальных служб устанавливается доверительный и очень эффективный контакт».
В свою очередь президент Турции Реджеп Эрдоган выразил уверенность, что переговоры на высшем уровне в Москве внесут вклад в улучшение ситуации в регионе, передает ТАСС.
Заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня проходит в Москве впервые с декабря 2014 года. По итогам ожидается подписание ряда двусторонних документов.
Глава государства подчеркнул, что Москва приветствует восстановление межгосударственных отношений и продолжает активную работу в этом направлении. При этом президент напомнил, что последнее заседание Совета сотрудничества высшего уровня России и Турции состоялось в 2014 году.
Владимир Путин: «За это время много произошло событий. В последнее время мы активно работаем над тем, чтобы российско-турецкие связи вышли на достойный наших стран уровень».
Кроме этого, Путин отметил восстановление торгово-экономического взаимодействия, инвестиционного сотрудничества двух стран и совместной работы по реализации крупных проектов.
Владимир Путин: «Вчера председатель правительства России господин Медведев проинформировал своего турецкого коллегу о дополнительных мерах и шагах, направленных на восстановление наших отношений в сфере экономики в полноформатном режиме, продолжается инвестиционное сотрудничество и подготовка к реализации крупных проектов».
Президент РФ также обратил внимание на активную работу военных ведомств России и Турции по разрешению кризиса в Сирии. По его словам, в настоящее время «на уровне военных ведомств и специальных служб устанавливается доверительный и очень эффективный контакт».
В свою очередь президент Турции Реджеп Эрдоган выразил уверенность, что переговоры на высшем уровне в Москве внесут вклад в улучшение ситуации в регионе, передает ТАСС.
Заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня проходит в Москве впервые с декабря 2014 года. По итогам ожидается подписание ряда двусторонних документов.
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