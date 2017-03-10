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  • 10.03, 16:13
В Москве у наркодилеров изъяли более 200 килограммов марокканского гашиша. задержание, Москва, наркотики и наркомания, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Москве у наркодилеров изъяли более 200 килограммов марокканского гашиша

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В Москве у наркодилеров изъяли более 200 килограммов марокканского гашиша

В Москве у наркодилеров изъяли более 200 килограммов марокканского гашиша

    В Москве при участии молдавской и испанской полиции проводится спецоперация «Пиринейский излом», направленная против наркосиндиката, поставляющего гашиш из Марокко в страны Евросоюза и далее в Россию.

    Первые задержания прошли незадолго до рассвета в Подмосковье. Полицейские остановили микроавтобус с украинскими номерами, за рулем которого находился житель Тернопольской области. В салоне сыщики обнаружили 90 килограммов запрещенного вещества. По словам водителя, о происхождении груза ему якобы ничего не было известно.

    В это же время в Москве был задержан гражданин Республики Молдова. В салоне его автомобиля сыщики обнаружили еще почти 40 килограммов наркотика с маркировкой крупного марокканского синдиката.

    По словам полицейских, общий вес изъятых наркотиков в результате этой спецоперации более 200 килограммов. Цена на черном рынке как минимум 150 миллионов рублей. По делу наркосиндиката в разных странах задержаны еще несколько человек, часть фигурантов объявлена в международный розыск по линии Интерпола.

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