В Москве у наркодилеров изъяли более 200 килограммов марокканского гашиша

В Москве при участии молдавской и испанской полиции проводится спецоперация «Пиринейский излом», направленная против наркосиндиката, поставляющего гашиш из Марокко в страны Евросоюза и далее в Россию.

Первые задержания прошли незадолго до рассвета в Подмосковье. Полицейские остановили микроавтобус с украинскими номерами, за рулем которого находился житель Тернопольской области. В салоне сыщики обнаружили 90 килограммов запрещенного вещества. По словам водителя, о происхождении груза ему якобы ничего не было известно.



В это же время в Москве был задержан гражданин Республики Молдова. В салоне его автомобиля сыщики обнаружили еще почти 40 килограммов наркотика с маркировкой крупного марокканского синдиката.



По словам полицейских, общий вес изъятых наркотиков в результате этой спецоперации более 200 килограммов. Цена на черном рынке как минимум 150 миллионов рублей. По делу наркосиндиката в разных странах задержаны еще несколько человек, часть фигурантов объявлена в международный розыск по линии Интерпола.