В Саратове продавщица помогла полицейским задержать грабителя: видео

Подозреваемому в ограблении cаратовского магазина, которого удалось задержать благодаря смелой сотруднице, избрали меру пресечения в суде.

В зале заседаний молодой человек признал свою вину и заявил, что не ожидал получить отпор от женщины. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения. Видно, как в помещении появляется посетитель в капюшоне — его лицо скрыто маской. Выбрав удачный момент, он обходит прилавок и хватает кассовый аппарат. Увидев это, продавец бесстрашно набрасывается на преступника. Когда ему все-таки удалось вырваться, сотрудница торгового павильона позвонила в полицию.



На время следствия молодой человек по решению суда останется под стражей. Ну а храбрая сотрудница магазина может стать номинантом на премию «Выбор», учрежденную телекомпанией НТВ и правозащитным движением «Сопротивление».



