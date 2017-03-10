#ТЫСУПЕР!
Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.03, 14:42
В Саратове продавщица помогла полицейским задержать грабителя: видео. задержание, кражи и ограбления, Саратов. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Саратове продавщица помогла полицейским задержать грабителя: видео

комментировать

В Саратове продавщица помогла полицейским задержать грабителя: видео

В Саратове продавщица помогла полицейским задержать грабителя: видео

    Подозреваемому в ограблении cаратовского магазина, которого удалось задержать благодаря смелой сотруднице, избрали меру пресечения в суде.

    В зале заседаний молодой человек признал свою вину и заявил, что не ожидал получить отпор от женщины. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения. Видно, как в помещении появляется посетитель в капюшоне — его лицо скрыто маской. Выбрав удачный момент, он обходит прилавок и хватает кассовый аппарат. Увидев это, продавец бесстрашно набрасывается на преступника. Когда ему все-таки удалось вырваться, сотрудница торгового павильона позвонила в полицию.

    На время следствия молодой человек по решению суда останется под стражей. Ну а храбрая сотрудница магазина может стать номинантом на премию «Выбор», учрежденную телекомпанией НТВ и правозащитным движением «Сопротивление».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru