Уральский полицейский-некромант пытался воскресить своих жертв

Бывшего полицейского, который убивал людей, чтобы создать, как он сам выразился на допросе, «армию зомби», отправили в колонию.
В последнем слове подсудимый Арсен Байрамбеков, которого признали виновным в серии зверских убийств, заявил, что это не было наваждением, он считает себя последователем темной магии, действительно верит в потустороннее и совершал жертвоприношения, чтобы задобрить духов. Такие слова, пожалуй, любого повергнут шок. Но это не бред душевнобольного — мужчину признали вменяемым. На совести Байрамбекова, уверены сыщики, смерти шести человек.
Чудовищные и невероятные подробности снова пришлось выслушать родственникам убитых. Перед оглашением приговора в их присутствии гособвинители зачитывали некоторые цитаты из уголовного дела. Согласно материалам, после смены — служил Байрамбеков в ППС — он отправлялся на кладбище. Увлекся оккультизмом. Сначала проводил ритуалы жертвоприношения с животными, потом переключился на людей. Расправы совершал по ночам, в лесу. Там он разводил костер и читал заклинания.
В ходе процесса выяснилось, что подсудимый верил не только в темные силы, но и в силу денег. Правоохранители установили — он убивал конкурентов по заказу бизнесменов. Имена заказчиков и мотивы заказных убийств сыщики пока не разглашают. Дело Байрамбекова вынесено в отдельное производство.
Не менее ужасающей выглядит еще одна деталь. После каждого убийства бывший страж порядка возвращался на место и пытался оживить тела. На допросе так и заявил — хотел создать «армию зомби».
Теперь сыщики намерены найти так называемого наставника, который, по словам Байрамбекова, направлял его на все эти зверства. Существует ли этот человек на самом деле или он является лишь плодом его воображения, сейчас выясняется Между тем самого Байрамбекова признали виновным в убийстве шести человек и приговорили к 13 годам колонии строго режима.
Чудовищные и невероятные подробности снова пришлось выслушать родственникам убитых. Перед оглашением приговора в их присутствии гособвинители зачитывали некоторые цитаты из уголовного дела. Согласно материалам, после смены — служил Байрамбеков в ППС — он отправлялся на кладбище. Увлекся оккультизмом. Сначала проводил ритуалы жертвоприношения с животными, потом переключился на людей. Расправы совершал по ночам, в лесу. Там он разводил костер и читал заклинания.
В ходе процесса выяснилось, что подсудимый верил не только в темные силы, но и в силу денег. Правоохранители установили — он убивал конкурентов по заказу бизнесменов. Имена заказчиков и мотивы заказных убийств сыщики пока не разглашают. Дело Байрамбекова вынесено в отдельное производство.
Не менее ужасающей выглядит еще одна деталь. После каждого убийства бывший страж порядка возвращался на место и пытался оживить тела. На допросе так и заявил — хотел создать «армию зомби».
Теперь сыщики намерены найти так называемого наставника, который, по словам Байрамбекова, направлял его на все эти зверства. Существует ли этот человек на самом деле или он является лишь плодом его воображения, сейчас выясняется Между тем самого Байрамбекова признали виновным в убийстве шести человек и приговорили к 13 годам колонии строго режима.
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