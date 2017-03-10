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  • 10.03, 14:41
Главу территориального управления Росрыболовства задержали на Сахалине. задержание, Сахалин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Главу территориального управления Росрыболовства задержали на Сахалине

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Главу территориального управления Росрыболовства задержали на Сахалине

Главу территориального управления Росрыболовства задержали на Сахалине

Главу территориального управления Росрыболовства задержали на Сахалине

    На Сахалине задержали руководителя территориального управления Росрыболовства Александра Таратенко.

    Как сообщили в центральном аппарате МВД, в отношении Таратенко возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Поступала информация, что в офисе территориального управления Росрыболовства прошли обыски. Сам глава ведомства сейчас находится в больнице.

    Александр Таратенко исполнял обязанности главы СКТУ Росрыболовства с 30 июня 2015 года, а в феврале 2016-го был назначен руководителем.

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