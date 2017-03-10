Главу территориального управления Росрыболовства задержали на Сахалине

На Сахалине задержали руководителя территориального управления Росрыболовства Александра Таратенко.

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Сахалин

Как сообщили в центральном аппарате МВД, в отношении Таратенко возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Поступала информация, что в офисе территориального управления Росрыболовства прошли обыски. Сам глава ведомства сейчас находится в больнице.



Александр Таратенко исполнял обязанности главы СКТУ Росрыболовства с 30 июня 2015 года, а в феврале 2016-го был назначен руководителем.