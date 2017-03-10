В правительстве сообщили о нехватке средств для внедрения системы «112»

Введение в России федеральной системы вызовов оперативных служб по единому номеру «112» могут продлить на три года
из-за недофинансирования.
В пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, сообщается, что внедрение единого номера спасения «112» в России может быть отложено до 2020 года, передает РИА Новости.
Из текста документа: «В соответствии с программой, объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию ее мероприятий в 2017 году составляет 3,21 миллиарда рублей. Вместе с тем, объем доведенных бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2017 году составляет 604 миллиона рублей. При сохранении финансирования программы в 2017 году на этом уровне, создание системы „112“ на всей территории РФ невозможно».
В записке также сообщается, что финансирования пока хватает на оснащение только 56 региональных «центров спасения» из 85 — по числу регионов РФ.
Положение о введении в РФ единого номера «112» было утверждено кабмином в 2011 году. Региональным чиновникам рекомендовали запустить программу до 2017 года.
С помощью системы «112» россияне смогут в круглосуточном режиме связаться с полицией, пожарной охраной, спасателями, скорой помощью и другими структурами. Единый номер уже действует для мобильных телефонов. Позвонив по нему, человек попадает на оператора, который сам выбирает службу, необходимую для конкретного случая.
Из текста документа: «В соответствии с программой, объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию ее мероприятий в 2017 году составляет 3,21 миллиарда рублей. Вместе с тем, объем доведенных бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2017 году составляет 604 миллиона рублей. При сохранении финансирования программы в 2017 году на этом уровне, создание системы „112“ на всей территории РФ невозможно».
В записке также сообщается, что финансирования пока хватает на оснащение только 56 региональных «центров спасения» из 85 — по числу регионов РФ.
Положение о введении в РФ единого номера «112» было утверждено кабмином в 2011 году. Региональным чиновникам рекомендовали запустить программу до 2017 года.
С помощью системы «112» россияне смогут в круглосуточном режиме связаться с полицией, пожарной охраной, спасателями, скорой помощью и другими структурами. Единый номер уже действует для мобильных телефонов. Позвонив по нему, человек попадает на оператора, который сам выбирает службу, необходимую для конкретного случая.
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