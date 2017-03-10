Названы имена россиян, погибших при крушении вертолета в Стамбуле

В
пресс-службе компании Eczacıbaşı подтвердили, что на борту вертолета, разбившегося в Стамбуле, находились четыре гражданина РФ.
В турецкой компании заявили, что в вертолете находились Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган, которые были гостями Eczacıbaşı.
При этом в компании отметили, что сейчас уточняют подробности авиакатастрофы и пока не могут сказать, где именно работали россияне, передает ТАСС.
Между тем РИА Новости сообщает, что одной из жертв катастрофы стал глава российского подразделения Eczacıbaşı Салим Озен.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что вертолет компании Eczacıbaşı рухнул на автостраду в Стамбуле. Как рассказали очевидцы, перед падением винтокрылая машина врезалась в телебашню.
Всего на борту вертолета находились 7 человек, в том числе пилоты, гражданин Турции и четверо российских гостей. Жертвами крушения стали как минимум пять человек.
Группа Eczacıbaşı — объединение промышленных предприятий, производящих строительные материалы, медико-санитарные и потребительские товары. В группу входят 49 организаций, в том числе 5 иностранных дочерних компаний.
При этом в компании отметили, что сейчас уточняют подробности авиакатастрофы и пока не могут сказать, где именно работали россияне, передает ТАСС.
Между тем РИА Новости сообщает, что одной из жертв катастрофы стал глава российского подразделения Eczacıbaşı Салим Озен.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что вертолет компании Eczacıbaşı рухнул на автостраду в Стамбуле. Как рассказали очевидцы, перед падением винтокрылая машина врезалась в телебашню.
Всего на борту вертолета находились 7 человек, в том числе пилоты, гражданин Турции и четверо российских гостей. Жертвами крушения стали как минимум пять человек.
Группа Eczacıbaşı — объединение промышленных предприятий, производящих строительные материалы, медико-санитарные и потребительские товары. В группу входят 49 организаций, в том числе 5 иностранных дочерних компаний.
VIDEO Crash site of Sikorsky S-76C++ helicopter (TC-HEZ) accident in Istanbul, Turkey. At least 5 reported killed. pic.twitter.com/SH0iVIriFX— Air Disasters (@AirCrashMayday) 10 марта 2017 г.
#VIDEO I U Istanbulu pao #helikopter za gašenje požara https://t.co/eoLcmkgiRY #Istanbul #Buyukcekmece #helicopter pic.twitter.com/3SA2lBDg8n— ANADOLU AGENCY (BHS) (@aa_balkans) 10 марта 2017 г.
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