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  • 10.03, 13:11

Житель Саранска открыл огонь из карабина в офисе

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Житель Саранска открыл огонь из карабина в офисе

Житель Саранска открыл огонь из карабина в офисе

В Саранске возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, тяжело ранившего сотрудника строительной фирмы.

По версии следствия, злоумышленник с карабином пришел в офис строительной фирмы «Ремстрой» в Саранске и выстрелил в живот 61-летнему мужчине.

Стрелок попытался сделать еще несколько выстрелов, однако мужчинам, находившимся в кабинете, удалось его обезоружить.

Позднее подозреваемый был задержан у знакомого в пригороде Саранска. Потерпевшего мужчину госпитализировали, сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщили в управлении СК по Мордовии.

Между тем местные СМИ отмечают, что стрельбу в офисе устроил бывший водитель директора компании. Остановить же злоумышленника смог один из сотрудников фирмы, который раньше служил в МВД.

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