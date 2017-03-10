Житель Саранска открыл огонь из карабина в офисе

В Саранске возбуждено уголовное дело в отношении
55-летнего мужчины, тяжело ранившего сотрудника строительной фирмы.
По версии следствия, злоумышленник с карабином пришел в офис строительной фирмы «Ремстрой» в Саранске и выстрелил в живот 61-летнему мужчине.
Стрелок попытался сделать еще несколько выстрелов, однако мужчинам, находившимся в кабинете, удалось его обезоружить.
Позднее подозреваемый был задержан у знакомого в пригороде Саранска. Потерпевшего мужчину госпитализировали, сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщили в управлении СК по Мордовии.
Между тем местные СМИ отмечают, что стрельбу в офисе устроил бывший водитель директора компании. Остановить же злоумышленника смог один из сотрудников фирмы, который раньше служил в МВД.
Стрелок попытался сделать еще несколько выстрелов, однако мужчинам, находившимся в кабинете, удалось его обезоружить.
Позднее подозреваемый был задержан у знакомого в пригороде Саранска. Потерпевшего мужчину госпитализировали, сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщили в управлении СК по Мордовии.
Между тем местные СМИ отмечают, что стрельбу в офисе устроил бывший водитель директора компании. Остановить же злоумышленника смог один из сотрудников фирмы, который раньше служил в МВД.
Комментарии