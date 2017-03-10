Генштаб отчитался о сотнях уничтоженных боевиков ИГИЛ в провинции Алеппо

В течение минувшей недели российская авиация нанесла более 450 ударов по позициям боевиков в сирийской провинции Алеппо и уничтожила свыше 600 террористов ИГИЛ (запрещенная в РФ экстремистская группировка «Исламское государство»). О масштабах и результатах военной операции рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ: «Эти успехи стали возможными благодаря действиям российской авиации, которая в течение недели нанесла 452 удара по целям боевиков ИГИЛ на востоке провинции Алеппо. Уничтожены более 600 боевиков, 16 боевых машин пехоты, 41 пикап с крупнокалиберными пулеметами, более 30 единиц автомобильной техники».
Генерал-полковник Рудской рассказал, что сейчас сирийские войска проводят наступательную операцию к востоку от Пальмиры и расширяют зону безопасности.
Сергей Рудской: «После освобождения Пальмиры от террористов сирийские правительственные войска продолжают наступление к востоку от города, устанавливают контроль над господствующими высотами и расширяют зону безопасности к северу и югу».
В саму Пальмиру прибыл отряд российских саперов. Взрывотехники уже приступили к разминированию территории, передает ТАСС.
Сергей Рудской: «Для разминирования освобожденной от террористов Пальмиры в Сирию прибыл первый отряд Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации. Общая численность отряда разминирования составляет 187 человек и 32 единицы специальной техники. В очистке города от мин и взрывоопасных предметов задействованы новейшие роботизированные комплексы и специально обученные собаки».
Ранее очищать территорию древнего города от оставленных боевиками смертоносных снарядов начали сирийские саперы. Отряды «Исламского государства» захватили Пальмиру в мае 2015 года, прошлой весной ее освободили сирийские военные при поддержке российской авиации, однако в декабре древний город вновь оказался под контролем экстремистов. Выгнать формирования ИГИЛ из Пальмиры удалось в начале марта.
Генерал-полковник Рудской рассказал, что сейчас сирийские войска проводят наступательную операцию к востоку от Пальмиры и расширяют зону безопасности.
Сергей Рудской: «После освобождения Пальмиры от террористов сирийские правительственные войска продолжают наступление к востоку от города, устанавливают контроль над господствующими высотами и расширяют зону безопасности к северу и югу».
В саму Пальмиру прибыл отряд российских саперов. Взрывотехники уже приступили к разминированию территории, передает ТАСС.
Сергей Рудской: «Для разминирования освобожденной от террористов Пальмиры в Сирию прибыл первый отряд Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации. Общая численность отряда разминирования составляет 187 человек и 32 единицы специальной техники. В очистке города от мин и взрывоопасных предметов задействованы новейшие роботизированные комплексы и специально обученные собаки».
Ранее очищать территорию древнего города от оставленных боевиками смертоносных снарядов начали сирийские саперы. Отряды «Исламского государства» захватили Пальмиру в мае 2015 года, прошлой весной ее освободили сирийские военные при поддержке российской авиации, однако в декабре древний город вновь оказался под контролем экстремистов. Выгнать формирования ИГИЛ из Пальмиры удалось в начале марта.
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