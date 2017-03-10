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  • 10.03, 13:11

Задержаны подозреваемые в убийстве начальника милиции ЛНР

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Задержаны подозреваемые в убийстве начальника милиции ЛНР

Задержаны подозреваемые в убийстве начальника милиции ЛНР

В самопровозглашенной ЛНР задержаны украинские силовики, причастные к убийству начальника народной милиции полковника Олега Анащенко.

Об этом сообщил глава МВД самопровозглашенной республики Игорь Корнет.

Игорь Корнет: «В ходе проведения сотрудниками министерства внутренних дел комплекса оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки были установлены и задержаны лица, причастные к теракту».

По его словам, все задержанные являются военнослужащими сил специального назначения Вооруженных сил Украины и входят в диверсионно-террористические группы для совершения терактов по задачам Службы безопасности Украины.

При этом Корнет не уточнил точное число задержанных, однако отметил, что в данный момент с ними проводятся следственные действия.

Глава МВД ЛНР добавил, что в ходе расследования полицейские также выявили два тайника с оружием и боеприпасами, предназначенными для снабжения задержанной диверсионной группы. По его словам, задержанные готовили еще один крупный теракт на территории республики, передает Луганский информационный центр.

Напомним, начальник управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР погиб в Луганске 4 февраля в результате подрыва его автомобиля Toyota. В ЛНР убийство Анащенко было квалифицировано как теракт.

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