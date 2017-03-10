Задержаны подозреваемые в убийстве начальника милиции ЛНР

В самопровозглашенной ЛНР задержаны украинские силовики, причастные к убийству начальника народной милиции полковника Олега Анащенко.
Об этом сообщил глава МВД самопровозглашенной республики Игорь Корнет.
Игорь Корнет: «В ходе проведения сотрудниками министерства внутренних дел комплекса оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки были установлены и задержаны лица, причастные к теракту».
По его словам, все задержанные являются военнослужащими сил специального назначения Вооруженных сил Украины и входят в диверсионно-террористические группы для совершения терактов по задачам Службы безопасности Украины.
При этом Корнет не уточнил точное число задержанных, однако отметил, что в данный момент с ними проводятся следственные действия.
Глава МВД ЛНР добавил, что в ходе расследования полицейские также выявили два тайника с оружием и боеприпасами, предназначенными для снабжения задержанной диверсионной группы. По его словам, задержанные готовили еще один крупный теракт на территории республики, передает Луганский информационный центр.
в результате подрыва его автомобиля Toyota. В ЛНР убийство Анащенко было квалифицировано как теракт.
Игорь Корнет: «В ходе проведения сотрудниками министерства внутренних дел комплекса оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки были установлены и задержаны лица, причастные к теракту».
По его словам, все задержанные являются военнослужащими сил специального назначения Вооруженных сил Украины и входят в диверсионно-террористические группы для совершения терактов по задачам Службы безопасности Украины.
При этом Корнет не уточнил точное число задержанных, однако отметил, что в данный момент с ними проводятся следственные действия.
Глава МВД ЛНР добавил, что в ходе расследования полицейские также выявили два тайника с оружием и боеприпасами, предназначенными для снабжения задержанной диверсионной группы. По его словам, задержанные готовили еще один крупный теракт на территории республики, передает Луганский информационный центр.
в результате подрыва его автомобиля Toyota. В ЛНР убийство Анащенко было квалифицировано как теракт.
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