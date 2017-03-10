СМИ: Мутко провалил проверку и не сможет баллотироваться в совет ФИФА

Вице-премьер РФ и глава РФС больше не будет входить в совет ФИФА.
Дело в том, что Виталий Мутко не прошел проверку перед выборами, которые состоятся в начале апреля.
Как отмечает Associated Press со ссылкой на свои источники, кандидатуру вице-премьера решили снять из-за несоответствия требованиям о невмешательстве государства в футбол, а не из-за обвинений в причастности к допинговому скандалу.
При этом источники подчеркнули, что не могут разглашать подробности о проверках кандидатов в совет ФИФА.
Между тем сам Мутко заявил, что не будет подавать апелляцию на решение о недопуске к выборам, а также подчеркнул, что запрет баллотироваться никак не скажется на проведении в России чемпионата мира в 2018 году, передает ТАСС.
Отметим, что Мутко входил в руководящий орган ФИФА с 2009 года. Он был одним из кандидатов на членство в совете организации от УЕФА. Также на членство в совете ФИФА претендуют член исполнительного комитета УЕФА Шандор Чаньи, президент федерации футбола Исландии Гейр Торстейнссон, глава федерации футбола Черногории Деян Савичевич и руководитель федерации футбола Кипра Костакис Кутсокумнис.
Выборы в совет ФИФА должны пройти на 41-м конгрессе УЕФА. Он состоится 5 апреля в Хельсинки.
Как отмечает Associated Press со ссылкой на свои источники, кандидатуру вице-премьера решили снять из-за несоответствия требованиям о невмешательстве государства в футбол, а не из-за обвинений в причастности к допинговому скандалу.
При этом источники подчеркнули, что не могут разглашать подробности о проверках кандидатов в совет ФИФА.
Между тем сам Мутко заявил, что не будет подавать апелляцию на решение о недопуске к выборам, а также подчеркнул, что запрет баллотироваться никак не скажется на проведении в России чемпионата мира в 2018 году, передает ТАСС.
Отметим, что Мутко входил в руководящий орган ФИФА с 2009 года. Он был одним из кандидатов на членство в совете организации от УЕФА. Также на членство в совете ФИФА претендуют член исполнительного комитета УЕФА Шандор Чаньи, президент федерации футбола Исландии Гейр Торстейнссон, глава федерации футбола Черногории Деян Савичевич и руководитель федерации футбола Кипра Костакис Кутсокумнис.
Выборы в совет ФИФА должны пройти на 41-м конгрессе УЕФА. Он состоится 5 апреля в Хельсинки.
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