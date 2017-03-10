Экс-министр обороны Сердюков выдвинут в совет директоров «КамАЗа»

Бывший министр обороны, индустриальный директор авиакластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков выдвинут в совет директоров крупнейшего российского производителя грузовиков «КамАЗ».
Помимо Сердюкова, в число кандидатов в новый совет директоров вошли 11 человек, которые, в отличие от экс-министра уже занимают кресла в действующем составе.
Сердюков в действующий совет директоров не входит. Новый совет директоров компании, по данным РИА Новости, будет избран на годовом собрании акционеров 23 июня 2017 года. Реестр закроется 29 мая.
Акционерами «КамАЗа» являются госкорпорация «Ростех» (49,9%), компания Avtoinvest Ltd (24,53%), немецкий Daimler (15%), KAMAZ International Management Co. (4, 25%) и Decodelement Services Ltd (2,73%).
Анатолий Сердюков с 2007-го по 2012 год занимал пост министра обороны России. После громкого дела о хищениях средств «Оборонсервиса» он был отправлен в отставку. Экс-министру было предъявлено обвинение в халатности, однако впоследствии оно было снято. В 2013 году Сердюков занял пост генерального директора исследовательского центра машиностроения «ФНИИЦ М», а в 2015 году стал индустриальным директором авиационного кластера госкорпорации «Ростех». В начале февраля этого года в СМИ появилась информация, что Сердюков может стать заместителем генерального директора «Ростеха», а в конце февраля правительство выдвинуло экс-министра в совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).
Сердюков в действующий совет директоров не входит. Новый совет директоров компании, по данным РИА Новости, будет избран на годовом собрании акционеров 23 июня 2017 года. Реестр закроется 29 мая.
Акционерами «КамАЗа» являются госкорпорация «Ростех» (49,9%), компания Avtoinvest Ltd (24,53%), немецкий Daimler (15%), KAMAZ International Management Co. (4, 25%) и Decodelement Services Ltd (2,73%).
Анатолий Сердюков с 2007-го по 2012 год занимал пост министра обороны России. После громкого дела о хищениях средств «Оборонсервиса» он был отправлен в отставку. Экс-министру было предъявлено обвинение в халатности, однако впоследствии оно было снято. В 2013 году Сердюков занял пост генерального директора исследовательского центра машиностроения «ФНИИЦ М», а в 2015 году стал индустриальным директором авиационного кластера госкорпорации «Ростех». В начале февраля этого года в СМИ появилась информация, что Сердюков может стать заместителем генерального директора «Ростеха», а в конце февраля правительство выдвинуло экс-министра в совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).
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