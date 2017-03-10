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  • 10.03, 11:39

Прокуратура сообщила о хищении 127 млн рублей бывшими сотрудниками Минобрнауки

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Прокуратура сообщила о хищении 127 млн рублей бывшими сотрудниками Минобрнауки

Прокуратура сообщила о хищении 127 млн рублей бывшими сотрудниками Минобрнауки

Увольнение руководства департамента науки и технологий Минобрнауки РФ, в том числе и его директора Сергея Салихова, в декабре прошлого года связано с хищением бюджетных средств.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ведомстве.

Источник: «Могу сказать, что, разумеется, вопросы к Салихову и его подчиненным относительно финансовых нарушений появились еще до кадровых решений. Тогда было совещание, на нем просто изложили факты и поставили сотрудников департамента перед выбором. Они написали заявления».

Ранее стало известно, что Генпрокуратура выявила признаки ряда финансовых преступлений, в частности хищений денежных средств, в действиях бывшего руководства департамента. По данным ТАСС, в ходе проведенной проверки было выявлено хищение при расходовании бюджетных средств бывшим руководством департамента науки и технологий на сумму 127 миллионов рублей.

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