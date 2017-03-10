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  • 10.03, 11:39
Россияне отказываются от завтраков и бизнес-ланчей в ресторанах. рестораны и кафе, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Россияне отказываются от завтраков и бизнес-ланчей в ресторанах

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Россияне отказываются от завтраков и бизнес-ланчей в ресторанах

Россияне отказываются от завтраков и <nobr>бизнес-ланчей</nobr> в ресторанах

    Граждане России стали в два раза меньше ходить на бизнес-ланчи в рестораны.

    В исследовательской компании NPD подсчитали, что за прошлый год количество обедов сократилось на 48%, пишет «Коммерсантъ». Также в заведениях общепита стали завтракать на треть реже.

    Аналитики объясняют, что сейчас в целях экономии россияне сократили те посещения ресторанов, которые связанны с удобством, а это как раз завтрак и обед. Однако на ужинах, куда обычно приходят отдохнуть и спокойно провести время, люди экономить не готовы. В этом сегменте потери незначительны, они оцениваются в 1%.

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