Россияне отказываются от завтраков и бизнес-ланчей в ресторанах

Граждане России стали в два раза меньше ходить на
бизнес-ланчи в рестораны.
В исследовательской компании NPD подсчитали, что за прошлый год количество обедов сократилось на 48%, пишет «Коммерсантъ». Также в заведениях общепита стали завтракать на треть реже.
Аналитики объясняют, что сейчас в целях экономии россияне сократили те посещения ресторанов, которые связанны с удобством, а это как раз завтрак и обед. Однако на ужинах, куда обычно приходят отдохнуть и спокойно провести время, люди экономить не готовы. В этом сегменте потери незначительны, они оцениваются в 1%.
Аналитики объясняют, что сейчас в целях экономии россияне сократили те посещения ресторанов, которые связанны с удобством, а это как раз завтрак и обед. Однако на ужинах, куда обычно приходят отдохнуть и спокойно провести время, люди экономить не готовы. В этом сегменте потери незначительны, они оцениваются в 1%.
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