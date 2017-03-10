Беременные моряки поставили под угрозу боеготовность американских ВМС

С необычной угрозой столкнулась армия США. Ее ряды терпят небоевые потери
из-за беби-бума. Тысячи женщин-военнослужащих массово уходят в декрет. Самая сложная ситуация сложилась на флоте. По причине беременности на берег списывают каждую шестую девушку. Многие политики уже призывают закрыть глаза на толерантность и запретить так называемую гендерную интеграцию.
В рекламном ролике ВМС США женщины рассказывают, почему им нравится флотская служба. Однако один момент явно ускользнул от внимания авторов. Оказывается, активно набирая женщин во флот, ВМС США столкнулись с проблемой беременности. Судя по информации самого ведомства, в прошлом году был установлен своеобразный рекорд. Из каждых 100 морячек 16 были списаны с кораблей на берег по причине беременности. А всего к лету 2016 году на американских кораблях 3840 женщин готовились стать мамами.
Администрация тогда Барака Обамы, который тогда был президентом страны, не афишировала эти цифры. Получены они были журналистами только в этом году по закону о свободе информации. Раньше, до гендерной интеграции в армии, объявленной Обамой, проблема так остро не стояла. Женщин неохотно брали на корабли, в большинстве своем они служили в береговых частях и даже если беременели, то такие потери по личным обстоятельствам большой угрозы для флота не представляли.
Сейчас же, списывая будущих мам с боевых кораблей, ВМС США вынуждены спешно искать им замену, а это сказывается на боеготовности. Кроме того, один перевод на берег обходится Пентагону в 30 тысяч долларов. Если посчитать, получается, что только на перевод беременных в другие части в 2016 году американский флот потратил свыше 100 миллионов долларов.
Как передает корреспондент Алексей Веселовский, в 2015 году Пентагон объявил, что собирается довести число женщин на боевых кораблях до 25% от всего личного состава. Той же дорогой гендерного равенства чуть позже отправился и спецназ ВМС — «морские котики». Но с тех пор, как показывают цифры 2016 года, многие женщины-солдаты отдали свой долг родине явно не на боевом задании.
Какова будет женская политика Пентагона теперь, когда власть в Вашингтоне поменялась, пока неизвестно. Дональд Трамп на этот счет не высказывался, а министр обороны США Мэттис, который до своего назначения был против, хранит молчание. Если все останется как прежде, то, как шутят на флоте, придется открывать ясли на боевых кораблях.
Администрация тогда Барака Обамы, который тогда был президентом страны, не афишировала эти цифры. Получены они были журналистами только в этом году по закону о свободе информации. Раньше, до гендерной интеграции в армии, объявленной Обамой, проблема так остро не стояла. Женщин неохотно брали на корабли, в большинстве своем они служили в береговых частях и даже если беременели, то такие потери по личным обстоятельствам большой угрозы для флота не представляли.
Сейчас же, списывая будущих мам с боевых кораблей, ВМС США вынуждены спешно искать им замену, а это сказывается на боеготовности. Кроме того, один перевод на берег обходится Пентагону в 30 тысяч долларов. Если посчитать, получается, что только на перевод беременных в другие части в 2016 году американский флот потратил свыше 100 миллионов долларов.
Как передает корреспондент Алексей Веселовский, в 2015 году Пентагон объявил, что собирается довести число женщин на боевых кораблях до 25% от всего личного состава. Той же дорогой гендерного равенства чуть позже отправился и спецназ ВМС — «морские котики». Но с тех пор, как показывают цифры 2016 года, многие женщины-солдаты отдали свой долг родине явно не на боевом задании.
Какова будет женская политика Пентагона теперь, когда власть в Вашингтоне поменялась, пока неизвестно. Дональд Трамп на этот счет не высказывался, а министр обороны США Мэттис, который до своего назначения был против, хранит молчание. Если все останется как прежде, то, как шутят на флоте, придется открывать ясли на боевых кораблях.
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