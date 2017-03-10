Беременные моряки поставили под угрозу боеготовность американских ВМС

С необычной угрозой столкнулась армия США. Ее ряды терпят небоевые потери из-за беби-бума . Тысячи женщин-военнослужащих массово уходят в декрет. Самая сложная ситуация сложилась на флоте. По причине беременности на берег списывают каждую шестую девушку. Многие политики уже призывают закрыть глаза на толерантность и запретить так называемую гендерную интеграцию.

В рекламном ролике ВМС США женщины рассказывают, почему им нравится флотская служба. Однако один момент явно ускользнул от внимания авторов. Оказывается, активно набирая женщин во флот, ВМС США столкнулись с проблемой беременности. Судя по информации самого ведомства, в прошлом году был установлен своеобразный рекорд. Из каждых 100 морячек 16 были списаны с кораблей на берег по причине беременности. А всего к лету 2016 году на американских кораблях 3840 женщин готовились стать мамами.



Администрация тогда Барака Обамы, который тогда был президентом страны, не афишировала эти цифры. Получены они были журналистами только в этом году по закону о свободе информации. Раньше, до гендерной интеграции в армии, объявленной Обамой, проблема так остро не стояла. Женщин неохотно брали на корабли, в большинстве своем они служили в береговых частях и даже если беременели, то такие потери по личным обстоятельствам большой угрозы для флота не представляли.



Сейчас же, списывая будущих мам с боевых кораблей, ВМС США вынуждены спешно искать им замену, а это сказывается на боеготовности. Кроме того, один перевод на берег обходится Пентагону в 30 тысяч долларов. Если посчитать, получается, что только на перевод беременных в другие части в 2016 году американский флот потратил свыше 100 миллионов долларов.



Как передает корреспондент Алексей Веселовский, в 2015 году Пентагон объявил, что собирается довести число женщин на боевых кораблях до 25% от всего личного состава. Той же дорогой гендерного равенства чуть позже отправился и спецназ ВМС — «морские котики». Но с тех пор, как показывают цифры 2016 года, многие женщины-солдаты отдали свой долг родине явно не на боевом задании.



Какова будет женская политика Пентагона теперь, когда власть в Вашингтоне поменялась, пока неизвестно. Дональд Трамп на этот счет не высказывался, а министр обороны США Мэттис, который до своего назначения был против, хранит молчание. Если все останется как прежде, то, как шутят на флоте, придется открывать ясли на боевых кораблях.