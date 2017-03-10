Переезд с доплатой: в Люберцах жители старых домов борются за свои квадратные метры

Жители подмосковных Люберец подали в суд на городские власти. Мэрия признала аварийными почти полсотни малоэтажных домов. Согласно документам, стены зданий покрыты трещинами, лестничные пролеты разваливаются, хотя на деле все не так плохо. Чиновники задумали снести постройки и возвести на их месте новый жилой комплекс, где квартиры переселенцам предлагают с доплатой.

Люберецкая семья сделала ремонт, купила новую мебель и реализовала мечту о спокойной жизни в уютном гнездышке. Никто не задумывался о переезде, но застройщики решили иначе. Сразу 46 полувековых малоэтажных домов не вписались в план городского развития.



Евгения Аникина: «Собственников обязали до 1 мая 2017 года произвести снос домов собственными силами, предварительно получив разрешение в администрации города».



Дома, по словам жителей, простоят еще минимум лет 50. По соседству возвышается новенькая многоэтажка того же застройщика. Туда хоть завтра готово перевезти большинство жителей. Правда, равных по площади квартир там не обещают.



Евгений Рябин: «Либо мы переезжаем в двухкомнатную квартиру и доплачиваем разницу по 112 тысяч за квадратный метр, либо мы переезжаем в однокомнатную».



На вопросы жителей, почему они вообще должны куда-то переезжать, в администрации отвечают: для вашей же безопасности, мол, дома старые, хорошо, что раньше не рухнули. Специальная комиссия застройщиков признала постройки аварийными.



В своем заключении эксперты пишут про прогнившие деревянные двери, которые, по словам жителей, давно заменили на металлические. В документе также сказано, что стены рушатся от многочисленных трещин, но при ближайшем рассмотрении их не видно, как и обветшалых деревянных оконных проемов — в подъезде стоят новенькие пластиковые стеклопакеты.



Как передает корреспондент Александр Терёхин, на месте малоэтажных построек планируют возвести современный жилой комплекс. Правда, и оставлять людей на улице никто не собирается. Прежде чем приступить к сносу, застройщик обещает выкупить все квартиры по средней рыночной цене — 80 тысяч за квадратный метр.



Елена Красюк, начальник юридического отдела компании-застройщика: «У нас действует договор, мы должны его исполнять со стороны инвестора. Мы будем предлагать людям выкупать их квартиры. Или будем предлагать альтернативные жилые помещения».



Закрытым вопрос сноса зданий считают и в местной администрации. Правда, взамен все же предлагают два варианта: переехать в другие районы, либо вовсе переждать пару лет, пока на месте старых домиков не вырастет новый многоэтажный комплекс. Его даже обещают спланировать с учетом всех пожеланий жителей.



Сергей Таневский, заместитель главы Люберецкого района: «Мы же с вами не в тундре и не в степи находимся, где в любом месте можно поставить дом и перевезти вас туда. Вы знаете, что Люберцы являются городом плотной застройки, свободной земли нет. Даже для того, чтобы переселить эти 47 домов, приходится сначала расселять, сносить дома и строить на этих местах».



Жители не очень верят, что в новых многоэтажках им вообще найдется место, поэтому так отчаянно борются за свои квадратные метры. Накануне они даже подали иск о неправомерном признании домов аварийными. Заседание назначено на конец марта.