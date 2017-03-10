В ХМАО джип при обгоне трактора устроил ДТП с тремя погибшими

Инспекторы
Ханты-Мансийского автономного округа выясняют обстоятельства автокатастрофы, которая произошла в Сургутском районе.
Как сообщается на сайте регионального управления МВД, в 5:45 по местному времени (3:45 по Москве) на 44-м километре трассы Сургут — Нижневартовск при столкновении 3 автомобилей 3 человека погибли и 2 пострадали.
По предварительной информации, водитель Toyota Land Cruiser 1980 года рождения решил обогнать трактор, который чистил дорогу, не справился с управлением и врезался в ехавший навстречу большегруз Scania, которым управлял мужчина 1975 года рождения.
Удар был настолько сильный, что внедорожник влетел в трактор. В результате происшествия 3 пассажира джипа погибли, водитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Сообщается, что травмы также получил шофер Scania. На месте трагедии работают наряды ГИБДД и следственно-оперативная группа.
По предварительной информации, водитель Toyota Land Cruiser 1980 года рождения решил обогнать трактор, который чистил дорогу, не справился с управлением и врезался в ехавший навстречу большегруз Scania, которым управлял мужчина 1975 года рождения.
Удар был настолько сильный, что внедорожник влетел в трактор. В результате происшествия 3 пассажира джипа погибли, водитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Сообщается, что травмы также получил шофер Scania. На месте трагедии работают наряды ГИБДД и следственно-оперативная группа.
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