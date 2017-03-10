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  • 10.03, 10:09

В Москве пассажиры ограбили и едва не задушили таксиста

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В Москве пассажиры ограбили и едва не задушили таксиста

В Москве пассажиры ограбили и едва не задушили таксиста

Столичная полиция ищет неизвестных, которые на юге Москвы напали на водителя такси.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД, ЧП случилось накануне, но известно о нем стало только сегодня. Вчера вечером пострадавший таксист обратился в полицию с заявлением о разбое.

По словам мужчины, он на автомобиле Skoda Rapid подвозил троих пассажиров. На Чертановской улице один их них сзади накинул водителю ремень на шею и стал его душить, после чего злоумышленники похитили у шофера деньги, мобильный телефон и планшетный компьютер, после чего сразу скрылись. Возбуждено уголовное дело о разбое. Правоохранители начали поиски преступников.

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