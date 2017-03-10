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  • 10.03, 10:09
В Москве стартовал Международный органный фестиваль. Москва, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Москве стартовал Международный органный фестиваль

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В Москве стартовал Международный органный фестиваль

В Москве стартовал Международный органный фестиваль

    В российской столице открылся XVII Московский международный органный фестиваль. До 26 марта на двух площадках пройдет серия концертов.

    Артисты сделают акцент на творчестве молодых исполнителей. Выступления состоятся в Малом и Концертном залах имени Мясковского.

    Московская консерватория ежегодно проводит международные органные фестивали с 2001 года. Смотр позволяет оценить мастерство как студентов и выпускников столичной консерватории, так и гостей из-за рубежа.

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