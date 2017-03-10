В Москве стартовал Международный органный фестиваль

В российской столице открылся XVII Московский международный органный фестиваль. До 26 марта на двух площадках пройдет серия концертов.

Артисты сделают акцент на творчестве молодых исполнителей. Выступления состоятся в Малом и Концертном залах имени Мясковского.



Московская консерватория ежегодно проводит международные органные фестивали с 2001 года. Смотр позволяет оценить мастерство как студентов и выпускников столичной консерватории, так и гостей из-за рубежа.