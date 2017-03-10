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  • 10.03, 10:09
В Сирии бывших боевиков освободили по закону об амнистии. Сирия, амнистии, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Сирии бывших боевиков освободили по закону об амнистии

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В Сирии бывших боевиков освободили по закону об амнистии

В Сирии бывших боевиков освободили по закону об амнистии

    Восемь бывших сирийских боевиков амнистированы. Речь идет о жителях восточных кварталов Алеппо, которые перешли на сторону правительственных войск.

    По данным сирийских спецслужб, мужчины записались в ряды запрещенной в России экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра», чтобы спасти свои семьи от голода.

    Юсеф Будакка: «Боевики угрожали мне: если не будешь с нами работать, мы тебя убьем. Они издевались надо мной, изуродовали мое лицо. У меня двое братьев, они — солдаты сирийской армии. И если бы я за них не отрабатывал, меня бы убили. Когда президент Сирии издал закон об амнистии, брат сразу позвонил и сказал, что ждет меня в условленном месте, попросил, чтобы я вышел, и пообещал, что все будет хорошо».

    Сразу после освобождения бывшие боевики воссоединились со своими семьями. Воспользоваться правом на амнистию могут те, кто согласился добровольно сложить оружие и не совершил серьезных преступлений.

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