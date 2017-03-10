В Сирии бывших боевиков освободили по закону об амнистии

Восемь бывших сирийских боевиков амнистированы. Речь идет о жителях восточных кварталов Алеппо, которые перешли на сторону правительственных войск.

По данным сирийских спецслужб, мужчины записались в ряды запрещенной в России экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра», чтобы спасти свои семьи от голода.



Юсеф Будакка: «Боевики угрожали мне: если не будешь с нами работать, мы тебя убьем. Они издевались надо мной, изуродовали мое лицо. У меня двое братьев, они — солдаты сирийской армии. И если бы я за них не отрабатывал, меня бы убили. Когда президент Сирии издал закон об амнистии, брат сразу позвонил и сказал, что ждет меня в условленном месте, попросил, чтобы я вышел, и пообещал, что все будет хорошо».



Сразу после освобождения бывшие боевики воссоединились со своими семьями. Воспользоваться правом на амнистию могут те, кто согласился добровольно сложить оружие и не совершил серьезных преступлений.