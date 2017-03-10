После отставки Пак Кын Хе Сеул привел армию в состояние повышенной готовности

Президент Южной Кореи сегодня покинет свою резиденцию. Накануне Конституционный суд страны признал законным импичмент Пак Кын Хе.
В прошлом году парламент отстранил главу государства от занимаемой должности после громкого коррупционного скандала, главным фигурантом которого стала лучшая подруга Пак Кын Хе. По данным следствия, она использовала личные связи, чтобы вымогать крупные суммы у корейских бизнесменов и даже оказывала влияние на принятие важных политических решений.
По стране прокатилась волна демонстраций сторонников и противников Пак Кын Хе. Она стала первым президентом в истории страны, которая лишилась своего кресла в результате импичмента. Согласно закону, новые выборы пройдут в течение 60 дней.
Сейчас обязанности первого лица исполняет премьер-министр Хван Ге Ан. Он поручил военным быть готовыми к новым провокациям со стороны КНДР. В связи с окончательной отставкой Пак Кын Хе южнокорейская армия приведена в состояние повышенной боеготовности.
По стране прокатилась волна демонстраций сторонников и противников Пак Кын Хе. Она стала первым президентом в истории страны, которая лишилась своего кресла в результате импичмента. Согласно закону, новые выборы пройдут в течение 60 дней.
Сейчас обязанности первого лица исполняет премьер-министр Хван Ге Ан. Он поручил военным быть готовыми к новым провокациям со стороны КНДР. В связи с окончательной отставкой Пак Кын Хе южнокорейская армия приведена в состояние повышенной боеготовности.
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