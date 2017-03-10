Новые бомбардировщики Су-34 поступят в распоряжение ВКС РФ

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов посетил Новосибирский авиационный завод имени Чкалова и сообщил о готовящихся поставках новых самолетов в подразделения ВКС.
По словам Борисова, Воздушно-космические силы РФ в 2017 году получат 16 новых фронтовых бомбардировщиков Су-34.
Юрий Борисов, заместитель министра обороны РФ: «Новосибирский авиазавод имеет длительный контракт с Минобороны на 92 самолета Су-34 и выполняет его с опережением срока практически на год. В этом году мы ожидаем сверхплановые поставки 4 самолетов, а общий объем заказа текущего года — 16 Су-34. В цехе окончательной сборки находятся 9 самолетов. Это говорит о том, что обязательства завода на этот год будут, безусловно, выполнены».
Борисов отметил высокие характеристики Су-34. Этот бомбардировщик с самой лучшей стороны зарекомендовал себя в сирийском конфликте, имеет огромный модернизационный потенциал и, по сути, является самолетом практически нового поколения, передает РИА Новости.
Как подчеркнул Юрий Борисов, Минобороны и предприятие согласовали график поставки самолетов, этот процесс должен обойтись без неожиданностей.
Юрий Борисов, заместитель министра обороны РФ: «Новосибирский авиазавод имеет длительный контракт с Минобороны на 92 самолета Су-34 и выполняет его с опережением срока практически на год. В этом году мы ожидаем сверхплановые поставки 4 самолетов, а общий объем заказа текущего года — 16 Су-34. В цехе окончательной сборки находятся 9 самолетов. Это говорит о том, что обязательства завода на этот год будут, безусловно, выполнены».
Борисов отметил высокие характеристики Су-34. Этот бомбардировщик с самой лучшей стороны зарекомендовал себя в сирийском конфликте, имеет огромный модернизационный потенциал и, по сути, является самолетом практически нового поколения, передает РИА Новости.
Как подчеркнул Юрий Борисов, Минобороны и предприятие согласовали график поставки самолетов, этот процесс должен обойтись без неожиданностей.
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