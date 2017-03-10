Поиски пропавшей россиянки: в Таиланде на дне моря нашли останки человека

Полиции Таиланда удалось сузить зону поисков пропавшей в феврале
23-летней россиянки. К поискам в море присоединились дайверы.
Группа аквалангистов, ведущая поиски пропавшей на острове Тау российской девушки, обнаружила человеческие останки в Сиамском заливе. В полиции также сообщили, что там же на дне моря была найдена зеленая футболка и очки для подводного плавания, пишет ТАСС.
Уайчай Иннак, губернатор провинции Сураттхани: «В месте, где наблюдается сильное течение и водоворот, найдены человеческие кости, которые будут отправлены на генетическую экспертизу».
был обнаружен ботинок, который мог принадлежать исчезнувшей 23-летней Валентине Новожёновой.
Напомним, девушка, отдыхавшая в одном из отелей на острове Тао в Таиланде, пропала в середине февраля. 16 февраля Валентина должна была сдать ключи и выехать из отеля, но не сделала этого. После того, как в ее номере обнаружили личные, включая паспорт и телефон, к поискам подключилась полиция. В последней записи от 14 февраля, опубликованной в соцетях, девушка рассказывает, как погрузилась на рекордные для нее 22 метра и добавила: «Знаю, что могу больше».
Уайчай Иннак, губернатор провинции Сураттхани: «В месте, где наблюдается сильное течение и водоворот, найдены человеческие кости, которые будут отправлены на генетическую экспертизу».
был обнаружен ботинок, который мог принадлежать исчезнувшей 23-летней Валентине Новожёновой.
Напомним, девушка, отдыхавшая в одном из отелей на острове Тао в Таиланде, пропала в середине февраля. 16 февраля Валентина должна была сдать ключи и выехать из отеля, но не сделала этого. После того, как в ее номере обнаружили личные, включая паспорт и телефон, к поискам подключилась полиция. В последней записи от 14 февраля, опубликованной в соцетях, девушка рассказывает, как погрузилась на рекордные для нее 22 метра и добавила: «Знаю, что могу больше».
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