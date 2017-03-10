МИД РФ считает политизированными озвученные Киевом обвинения в суде Гааги

Киев использует Международный суд ООН в Гааге для озвучивания политизированных обвинений, выходящих за пределы юрисдикции суда. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что в период с 6-го по 9 марта в Международном суде прошли слушания по запросу о введении временных мер по иску Украины против России о применении Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма, а также Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.
Из заявления МИД РФ: «Россия изложила свою позицию: Украина использует суд как площадку для озвучивания политизированных обвинений, выходящих за пределы юрисдикции суда, привела доказательства того, что Украина не обосновала надлежащим образом свои претензии, а также изложила объективную картину ситуации на юго-востоке Украины и в Крыму».
Сообщается, что суд вынесет решение в ближайшее время.
Украина обратилась в Международный суд ООН с иском против России в январе. Киев утверждает, что Москва якобы нарушила две конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия эти обвинения отвергает.
Как ожидается, решение по этому иску о временных мерах суд огласит на открытом заседании. Дата его проведения станет известна позже.
Из заявления МИД РФ: «Россия изложила свою позицию: Украина использует суд как площадку для озвучивания политизированных обвинений, выходящих за пределы юрисдикции суда, привела доказательства того, что Украина не обосновала надлежащим образом свои претензии, а также изложила объективную картину ситуации на юго-востоке Украины и в Крыму».
Сообщается, что суд вынесет решение в ближайшее время.
Украина обратилась в Международный суд ООН с иском против России в январе. Киев утверждает, что Москва якобы нарушила две конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия эти обвинения отвергает.
Как ожидается, решение по этому иску о временных мерах суд огласит на открытом заседании. Дата его проведения станет известна позже.
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