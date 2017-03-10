При обрушении моста в Италии погибли и пострадали люди

В итальянской провинции Анкона обрушился автодорожный мост, идущей вдоль побережья Адриатического моря. В результате погибла пожилая семейная пара, проезжавшая в этот момент под эстакадой.

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Трагедия произошла на трассе между городами Анкона и Лорето. Местные власти заявили, что обвалившаяся конструкция была признана аварийной и перекрыта несколько дней назад. В связи с ЧП движение по автостраде блокировали в оба направления.



Причины случившегося не называются. Известно, что в момент обрушения на мосту находились двое рабочих, они получили серьезные травмы и сейчас находятся в больнице.