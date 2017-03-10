Пенс пообещал найти виновника утечек о ЦРУ на сайт WikiLeaks

Вице-президент США Майкл Пенс обвинил администрацию президента Обамы в утечках данных спецслужб.
По словам вице-президента США Майкла Пенса, Вашингтон предпримет все необходимые меры, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые стоят за публикацией на сайте WikiLeaks материалов, касающихся работы ЦРУ.
Майкал Пенс, вице-президент США: «Мы не пожалеем никаких ресурсов для привлечения к ответственности тех, кто дал утечку информации, которая могла подорвать методы (разведки) и нашу национальную безопасность».
Напомним, ранее WikiLeaks опубликовал 8,7 тысячи документов и файлов из внутренней сети центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ, и пообещал позже продолжить публикацию.
американские спецслужбы применяют вирусы для взлома гаджетов на операционных системах iOS, Android и Windows. А телевизоры Samsung используют в качестве подслушивающих устройств. Также выяснилось, что у ЦРУ есть пять скрытых серверов для прослушки под названием PocketPutin. В Кремле заявили, что ни для кого давно не секрет, что американцы прослушивают российских официальных лиц.
Майкал Пенс, вице-президент США: «Мы не пожалеем никаких ресурсов для привлечения к ответственности тех, кто дал утечку информации, которая могла подорвать методы (разведки) и нашу национальную безопасность».
Напомним, ранее WikiLeaks опубликовал 8,7 тысячи документов и файлов из внутренней сети центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ, и пообещал позже продолжить публикацию.
американские спецслужбы применяют вирусы для взлома гаджетов на операционных системах iOS, Android и Windows. А телевизоры Samsung используют в качестве подслушивающих устройств. Также выяснилось, что у ЦРУ есть пять скрытых серверов для прослушки под названием PocketPutin. В Кремле заявили, что ни для кого давно не секрет, что американцы прослушивают российских официальных лиц.
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