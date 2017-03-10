Число погибших в горящем приюте Гватемалы детей превысило 30 человек

В Гватемале умерли еще пятеро детей, получивших тяжелейшие ожоги во время пожара в приюте.
Как передает РИА Новости со ссылкой на мексиканский информационный портал Excelsior, число жертв пожара в реабилитационном центре для жертв домашнего насилия в Гватемале возросло до 34 человек. Ранее сообщалось о 29 погибших детях.
По информации журналистов, в больницах остаются 20 детей, некоторые из них имеют сильнейшие ожоги и находятся в критическом состоянии.
Напомним, 8 марта пожар произошел в приюте, расположенном в муниципалитете Сан-Хосе-Пинула в 25 км от столицы Гватемалы. Расследование показало, что пожар устроили сами подростки. Они подожгли матрасы в знак протеста против плохого обращения и питания.
Директора центра уволили. Началось расследование. В стране объявлен трехдневный национальный траур. Во многих городах страны проходят акции протеста против бездействия властей. Манифестанты требуют привлечь к ответственности виновных в гибели детей.
По информации журналистов, в больницах остаются 20 детей, некоторые из них имеют сильнейшие ожоги и находятся в критическом состоянии.
Напомним, 8 марта пожар произошел в приюте, расположенном в муниципалитете Сан-Хосе-Пинула в 25 км от столицы Гватемалы. Расследование показало, что пожар устроили сами подростки. Они подожгли матрасы в знак протеста против плохого обращения и питания.
Директора центра уволили. Началось расследование. В стране объявлен трехдневный национальный траур. Во многих городах страны проходят акции протеста против бездействия властей. Манифестанты требуют привлечь к ответственности виновных в гибели детей.
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