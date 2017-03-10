В Ростове-на-Дону пылает склад резиновых изделий

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Ростове-на-Дону вспыхнуло складское помещение, расположенное на улице Меньжинского.
По информации регионального управления МЧС РФ, на складе, загоревшемся в Ростове-на-Дону в ночь на пятницу, хранятся резиново-технические изделия и запчасти.
Специалисты МЧС присвоили возгоранию третью категорию сложности. В борьбе с огнем задействованы более 70 человек личного состава и 25 единиц техники.
Информации о погибших и пострадавших не поступало.
Специалисты МЧС присвоили возгоранию третью категорию сложности. В борьбе с огнем задействованы более 70 человек личного состава и 25 единиц техники.
Информации о погибших и пострадавших не поступало.
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