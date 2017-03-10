Эксперты пытаются предсказать результаты переговоров Путина и Эрдогана

Вопросы глобальной безопасности Владимир Путин в четверг обсуждал с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем, а также с израильским премьером Беньямином Нетаньяху. Оба они приезжали в Москву. Дни большой мировой политики продолжатся переговорами российского президента и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.
Ждать ли перезагрузки, наперебой строят догадки эксперты и журналисты. Ведь трещина в отношениях, как отмечают специалисты, была настолько глубокой, что даже после извинений Эрдогана за сбитый самолет, лед тает медленно. Вот и в Минэкономики Турции, где ждут отмены санкций на российский экспорт, уже намекнули: поскорей бы. С чем Россия и Турция подошли к новым переговорам на высшем уровне, разбирался корреспондент НТВ Алексей Поляков.
Модель Мария Пучнина вступила в творческий союз с суперпопулярным музыкантом Бураком Йетером.
Мария Пучнина, модель: «Бурак нашёл меня в Instagram, написал мне и предложил участие в съемках».
В итоге, получился нерукотворный памятник российско-турецкой дружбе. В непростое для этой дружбы время. Удар по российскому самолету полтора года назад добавил в историю русско-турецких войн одну холодную санкционную. На Босфоре говорили об «угрозе с севера». В Москве обрезали почти все торгово-экономическое сотрудничество с бывшим партнером. А весь остальной мир вокруг этих двух географических точек гадал, кто же первым уступит. Ответ пришёл в июне 2016-го открытым письмом в Кремль.
И вот в Турцию полетели российские чартеры. А Реджеп Тайип Эрдоган впервые в своем Twitter поздравил женщин с 8 Марта на русском языке.
Туризм в Турции, больше, чем туризм. Особенно, если гости говорят на русском языке. А в прошлом году 3,5 миллиона таких дорогих гостей тут недосчитались. Столь низкого турпотока в стране не было с 1999-го года, и надеются, что больше не будет.
Омар Демер, менеджер отеля: «2016 год для нас был, мягко говоря, не самым хорошим. Поэтому все надежды 2017 года мы возлагаем, главным образом, на туристов из России».
Сезон начнется 23 марта, и Турция уже лидер акций раннего бронирования.
Лариса Оханова, PR-директор российской компании-туроператора: «Турецкий туристический бизнес хочет вернуть российских туристов. И, естественно, цены предлагаются максимально интересные для российского потребителя. Поэтому, пока альтернативы Турции нет».
Но нет и уверенности в собственной безопасности. Недавнее убийство посла Андрея Карлова или новогодний расстрел в ночном клубе говорят громче любых скидок
Антон Лемещенко, турист: «Если бы мне предложили бесплатно поехать в Турцию, я бы, скорее всего, отказался. Нельзя выбирать между комфортом и безопасностью».
Еще одной темой президентских переговоров точно станут продуктовые санкции. Турецкие помидоры до сих пор не появились на российских прилавках. Под запретом в России еще больше десятка наименований турецких товаров. А вот турецким молочным продуктам позволили вернуться на рынок.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Модель Мария Пучнина вступила в творческий союз с суперпопулярным музыкантом Бураком Йетером.
Мария Пучнина, модель: «Бурак нашёл меня в Instagram, написал мне и предложил участие в съемках».
В итоге, получился нерукотворный памятник российско-турецкой дружбе. В непростое для этой дружбы время. Удар по российскому самолету полтора года назад добавил в историю русско-турецких войн одну холодную санкционную. На Босфоре говорили об «угрозе с севера». В Москве обрезали почти все торгово-экономическое сотрудничество с бывшим партнером. А весь остальной мир вокруг этих двух географических точек гадал, кто же первым уступит. Ответ пришёл в июне 2016-го открытым письмом в Кремль.
И вот в Турцию полетели российские чартеры. А Реджеп Тайип Эрдоган впервые в своем Twitter поздравил женщин с 8 Марта на русском языке.
Туризм в Турции, больше, чем туризм. Особенно, если гости говорят на русском языке. А в прошлом году 3,5 миллиона таких дорогих гостей тут недосчитались. Столь низкого турпотока в стране не было с 1999-го года, и надеются, что больше не будет.
Омар Демер, менеджер отеля: «2016 год для нас был, мягко говоря, не самым хорошим. Поэтому все надежды 2017 года мы возлагаем, главным образом, на туристов из России».
Сезон начнется 23 марта, и Турция уже лидер акций раннего бронирования.
Лариса Оханова, PR-директор российской компании-туроператора: «Турецкий туристический бизнес хочет вернуть российских туристов. И, естественно, цены предлагаются максимально интересные для российского потребителя. Поэтому, пока альтернативы Турции нет».
Но нет и уверенности в собственной безопасности. Недавнее убийство посла Андрея Карлова или новогодний расстрел в ночном клубе говорят громче любых скидок
Антон Лемещенко, турист: «Если бы мне предложили бесплатно поехать в Турцию, я бы, скорее всего, отказался. Нельзя выбирать между комфортом и безопасностью».
Еще одной темой президентских переговоров точно станут продуктовые санкции. Турецкие помидоры до сих пор не появились на российских прилавках. Под запретом в России еще больше десятка наименований турецких товаров. А вот турецким молочным продуктам позволили вернуться на рынок.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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