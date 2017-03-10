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  • 10.03, 02:33
Спецслужбы США проводят внутренние расследования из-за последних публикаций WikiLeaks. WikiLeaks, США, Трамп Дональд, ЦРУ, компьютерная безопасность, прослушка. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Спецслужбы США проводят внутренние расследования из-за последних публикаций WikiLeaks

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Спецслужбы США проводят внутренние расследования из-за последних публикаций WikiLeaks

Спецслужбы США проводят внутренние расследования <nobr>из-за</nobr> последних публикаций WikiLeaks

    Громкий скандал посеял настоящую панику в Вашингтоне и заставил спецслужбы США массово начать внутренние расследования. Поводом для этого стала утечка сверхсекретной информации ЦРУ.

    Закрытые данные спецслужб на днях опубликовал сайт WikiLeaks. И, судя по всему, в ближайшие дни мир узнает еще много нового о тайных операциях американцев. Чем аукнутся новые разоблачения WikiLeaks о кибершпионаже американцев, выясняла корреспондент НТВ Валерия Алёхина.

    В распоряжении журналистов оказались данные о глобальном кибершпионаже спецслужб США в Европе и не только. Среди прочих данных сверхсекретных документов ЦРУ, которые после утечки опубликовал сайт WikiLeaks, есть и данные о пяти скрытых серверах для прослушки Владимира Путина.

    Правда, похоже, ничего сенсационного агенты ЦРУ получить не смогли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе этой слежки, и что Вашингтон давно не скрывает прослушивание официальных лиц, в том числе посла России в США Сергея Кисляка.

    На скандал об утечке ЦРУ отреагировал и Сергей Лавров. Глава МИД сказал, что Москва считает данные о «хакерском арсенале ЦРУ правдоподобными и будет с этим считаться». Хотя, судя по шутливой реакции дипломата, можно сделать вывод, что гражданам России точно беспокоиться не о чем.

    Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Что касается подозрений в отношении возможностей хакеров ЦРУ проникать не только в смартфоны, но и в современные телевизоры, то я слышал, что они могут проникать и в холодильники. По крайней мере, для создания каких-то проблем в электросетях. Я стараюсь не брать никаких телефонов на переговоры, касающиеся чувствительных вопросов. Пока, вроде бы, получается не попасть в неприятную историю».

    Версию о, якобы, «сговоре русских с WikiLeaks» вбросили журналисты NBC News. Эту новость моментально растиражировали многие западные издания, при том, что нет никаких доказательств.

    Основатель NBC News Джулиан Ассандж на вопрос, получал ли он когда-либо деньги от русских, ответил категоричным отрицанием. А еще заявил, что намерен научить IT-компании, что называется, обходить ЦРУ.

    Джулиан Ассандж, основатель сайта WikiLeaks: «У WikiLeaks есть гораздо больше информации о том, что происходит с программой по кибероружию, так что мы приняли решение работать с IT -компаниями и предоставить им эксклюзивный доступ к дополнительным техническим деталям, которые у нас есть, чтобы они смогли принять необходимые меры».

    А вот американские СМИ пишут, что утечка секретных документов и публикация их на сайте WikiLeaks не была организована Россией или другим государством. В причастности к утечкам подозревают сотрудников ЦРУ.

    Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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