Цукерберг с супругой ждут рождения второй дочери

Глава Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан объявили, что готовятся к появлению в семье еще одной девочки.
О том, что глава Facebook Марк Цукерберг вновь станет отцом он сообщил на своей страничке в социальной сети.
Марк Цукерберг, основатель Facebook: «Присцилла и я рады сообщить вам, что мы ожидаем рождения еще одной малышки. Когда Присцилла и я впервые узнали, что она снова беременна, мы, прежде всего, надеялись, что ребенок будет здоровым. Моей следующей надеждой было, что это будет девочка».
У пары уже есть дочь по имени Макс, родившаяся в 2015 году. Цукерберг рассказал, что сам рос в семье с тремя сестрами. У его супруги Присциллы также есть две сестры. Пара всегда хотела завести большую семью, но три беременности Присциллы Чан заканчивались печально.
Марк Цукерберг, основатель Facebook: «Присцилла и я рады сообщить вам, что мы ожидаем рождения еще одной малышки. Когда Присцилла и я впервые узнали, что она снова беременна, мы, прежде всего, надеялись, что ребенок будет здоровым. Моей следующей надеждой было, что это будет девочка».
У пары уже есть дочь по имени Макс, родившаяся в 2015 году. Цукерберг рассказал, что сам рос в семье с тремя сестрами. У его супруги Присциллы также есть две сестры. Пара всегда хотела завести большую семью, но три беременности Присциллы Чан заканчивались печально.
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