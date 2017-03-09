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  • 09.03, 23:31

Госдеп: РФ не будет участвовать во встрече коалиции во главе с США против ИГ

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Госдеп: РФ не будет участвовать во встрече коалиции во главе с США против ИГ

Госдеп: РФ не будет участвовать во встрече коалиции во главе с США против ИГ

Россия не будет участвовать в министерской встрече 68 стран коалиции во главе с США по борьбе с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство».

И.о. официального представителя госдепартамента Марк Тонер подчеркнул, что Россия не будет принимать участие в министерской встрече, так как не является страной — участницей коалиции.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведет 22 марта в Вашингтоне министерское совещание коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Во встрече примут участие 68 стран.

Коалиция во главе США действует в Ираке и Сирии, причем в Сирии она не согласовывает свои действия с правительством страны, передает РИА Новости. Россия наносит удары в Сирии по террористам по запросу властей страны, в США с российским курсом на помощь правительству Асада не согласны.

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