Госдеп: РФ не будет участвовать во встрече коалиции во главе с США против ИГ

Россия не будет участвовать в министерской встрече 68 стран коалиции во главе с США по борьбе с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство».
И.о. официального представителя госдепартамента Марк Тонер подчеркнул, что Россия не будет принимать участие в министерской встрече, так как не является страной — участницей коалиции.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведет 22 марта в Вашингтоне министерское совещание коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Во встрече примут участие 68 стран.
РИА Новости. Россия наносит удары в Сирии по террористам по запросу властей страны, в США с российским курсом на помощь правительству Асада не согласны.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведет 22 марта в Вашингтоне министерское совещание коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Во встрече примут участие 68 стран.
РИА Новости. Россия наносит удары в Сирии по террористам по запросу властей страны, в США с российским курсом на помощь правительству Асада не согласны.
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