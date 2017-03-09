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  • 09.03, 23:31

Лукашенко поручил чиновникам к 1 апреля устроить жен и любовниц на работу

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Лукашенко поручил чиновникам к 1 апреля устроить жен и любовниц на работу

Лукашенко поручил чиновникам к 1 апреля устроить жен и любовниц на работу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал госслужащим заняться трудоустройством всех неработающих родственников, а также любовников и любовниц.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в четверг совещание по актуальным вопросам развития страны, где обсуждался «декрет о тунеядцах».

Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Хочу, чтобы услышали меня сидящие здесь и те, кто меня услышит сегодня в СМИ. Я пока обращаюсь к госслужащим и другим значимым в стране лицам: трудоустройте, пожалуйста, своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких. Тех, кто должен и может работать».

По словам Лукашенко, родственники чиновников не смогут уплатить «налог на тунеядцев» и далее спокойно продолжать не работать.

Александр Лукашенко: «Если жена или любовница больные — будем лечить. Если они могут работать, то устройте их на работу».

Президент Белоруссии подчеркнул, что пока не хочет называть конкретные фамилии чиновников, в чьих семьях сложилась подобная ситуация, но поручил разобраться и доложить ему об исполнении этого требования после 1 апреля, цитирует РИА Новости.

Напомним, в апреле 2015 года президент Белоруссии подписал документ, который официально называется «Декретом о профилактике социального иждивенчества». Но даже СМИ и первые лица государства называют его просто «законом о тунеядстве». В соответствии с этим документом неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики (граждане страны, а также постоянно проживающие в республике иностранцы и даже лица без гражданства) должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин, что составляет более 200 долларов США.

Документ вызвал неоднозначную реакцию в обществе. А после того, как извещение о необходимости уплатить «налог на тунеядство» получили более 470 тысяч белорусов, в столице Белоруссии и других крупных городах проходят массовые несанкционированные акции протеста.

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