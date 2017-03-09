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  • 09.03, 23:31

Белый дом: компьютерные системы ЦРУ устарели, их нужно обновить

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Белый дом: компьютерные системы ЦРУ устарели, их нужно обновить

Белый дом: компьютерные системы ЦРУ устарели, их нужно обновить

В администрации Дональда Трампа заявили, что обеспокоены ситуацией вокруг публикаций секретной информации ЦРУ WikiLeaks.

Компьютерные систему Центрального разведывательного управления США необходимо обновить, заявили в Белом доме.

Шон Спайсер, пресс-секретарь Белого дома: «Президент серьезно обеспокоен публикацией секретной информации о национальной безопасности, которая угрожает и подрывает нашу национальную безопасность. Разумеется, он уверен, что системы ЦРУ устарели и нуждаются в обновлении».

Ранее WikiLeaks опубликовал 8,7 тысячи документов и файлов из внутренней сети центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ. Сайт сообщил, что первая часть публикации составляет менее 1% общего объема документов.

В частности, в докладе были опубликованы данные о том, что американские спецслужбы применяют вирусы для взлома различных гаджетов на операционных системах iOS, Android и Windows. А «умные» телевизоры Samsung используются в качестве подслушивающих устройств. Также выяснилось, что у ЦРУ есть пять скрытых серверов для прослушки под названием PocketPutin. В Кремле заявили, что ни для кого давно не секрет, что американцы прослушивают российских официальных лиц.

В документах WikiLeaks также упоминается об уязвимостях в продуктах российской «Лаборатории Касперского». В компании подчеркнули, что им также давно известно о недочетах, и работу над большинством ошибок программисты проводили еще в 2009 году. Комментируя информацию о прослушивающих телевизорах, в Samsung заявили, что речь идет о телевизорах, продававшихся в 2012 и 2013 годах, и большая часть устройств уже получила исправления ПО, передает ТАСС.

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