Белый дом: компьютерные системы ЦРУ устарели, их нужно обновить

В администрации Дональда Трампа заявили, что обеспокоены ситуацией вокруг публикаций секретной информации ЦРУ WikiLeaks.
Компьютерные систему Центрального разведывательного управления США необходимо обновить, заявили в Белом доме.
Шон Спайсер, пресс-секретарь Белого дома: «Президент серьезно обеспокоен публикацией секретной информации о национальной безопасности, которая угрожает и подрывает нашу национальную безопасность. Разумеется, он уверен, что системы ЦРУ устарели и нуждаются в обновлении».
Ранее WikiLeaks опубликовал 8,7 тысячи документов и файлов из внутренней сети центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ. Сайт сообщил, что первая часть публикации составляет менее 1% общего объема документов.
американские спецслужбы применяют вирусы для взлома различных гаджетов на операционных системах iOS, Android и Windows. А «умные» телевизоры Samsung используются в качестве подслушивающих устройств. Также выяснилось, что у ЦРУ есть пять скрытых серверов для прослушки под названием PocketPutin. В Кремле заявили, что ни для кого давно не секрет, что американцы прослушивают российских официальных лиц.
ТАСС.
Шон Спайсер, пресс-секретарь Белого дома: «Президент серьезно обеспокоен публикацией секретной информации о национальной безопасности, которая угрожает и подрывает нашу национальную безопасность. Разумеется, он уверен, что системы ЦРУ устарели и нуждаются в обновлении».
Ранее WikiLeaks опубликовал 8,7 тысячи документов и файлов из внутренней сети центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ. Сайт сообщил, что первая часть публикации составляет менее 1% общего объема документов.
американские спецслужбы применяют вирусы для взлома различных гаджетов на операционных системах iOS, Android и Windows. А «умные» телевизоры Samsung используются в качестве подслушивающих устройств. Также выяснилось, что у ЦРУ есть пять скрытых серверов для прослушки под названием PocketPutin. В Кремле заявили, что ни для кого давно не секрет, что американцы прослушивают российских официальных лиц.
ТАСС.
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