Россия передала в Гаагу досье по иску Украины

Россия передала в Международный суд ООН документы, подтверждающие ее позицию по иску Украины.
Как сообщил источник в российской делегации на слушаниях в Гааге, в суд было передано 800-страничное досье.
При этом источник подчеркнул, что Международный суд ООН принимает только материалы, подлинность которых можно подтвердить с помощью открытых источников. Поэтому среди документов, которые передали в суд, оказались скриншоты из соцсетей и архив новостей, в том числе украинских СМИ, передает РИА Новости.
Напомним, в начале текущей недели Международный суд ООН приступил к слушаниям по иску Украины против РФ. Россия отвергла обвинения Украины в поддержке терроризма и поставках оружия в Донбасс. При этом в МИД РФ отметили, что Киев не хочет вести диалог по существу и искать пути урегулирования разногласий, а пытается найти повод для иска против России.
Ранее в Киеве заявили, что передадут в Гаагу все дипломатические ноты, которые были переданы РФ за последние три года. Речь идет о документах, которые не являются публичными.
При этом источник подчеркнул, что Международный суд ООН принимает только материалы, подлинность которых можно подтвердить с помощью открытых источников. Поэтому среди документов, которые передали в суд, оказались скриншоты из соцсетей и архив новостей, в том числе украинских СМИ, передает РИА Новости.
Напомним, в начале текущей недели Международный суд ООН приступил к слушаниям по иску Украины против РФ. Россия отвергла обвинения Украины в поддержке терроризма и поставках оружия в Донбасс. При этом в МИД РФ отметили, что Киев не хочет вести диалог по существу и искать пути урегулирования разногласий, а пытается найти повод для иска против России.
Ранее в Киеве заявили, что передадут в Гаагу все дипломатические ноты, которые были переданы РФ за последние три года. Речь идет о документах, которые не являются публичными.
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