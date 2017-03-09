#ТЫСУПЕР!
Пёс
Недоступно в Вашей стране
Пёс 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.03, 22:00

Россия передала в Гаагу досье по иску Украины

3 комментария

Россия передала в Гаагу досье по иску Украины

Россия передала в Гаагу досье по иску Украины

Россия передала в Международный суд ООН документы, подтверждающие ее позицию по иску Украины.

Как сообщил источник в российской делегации на слушаниях в Гааге, в суд было передано 800-страничное досье.

При этом источник подчеркнул, что Международный суд ООН принимает только материалы, подлинность которых можно подтвердить с помощью открытых источников. Поэтому среди документов, которые передали в суд, оказались скриншоты из соцсетей и архив новостей, в том числе украинских СМИ, передает РИА Новости.

Напомним, в начале текущей недели Международный суд ООН приступил к слушаниям по иску Украины против РФ. Россия отвергла обвинения Украины в поддержке терроризма и поставках оружия в Донбасс. При этом в МИД РФ отметили, что Киев не хочет вести диалог по существу и искать пути урегулирования разногласий, а пытается найти повод для иска против России.

Ранее в Киеве заявили, что передадут в Гаагу все дипломатические ноты, которые были переданы РФ за последние три года. Речь идет о документах, которые не являются публичными.

Новости по теме

Кризис на Украине

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru