Генпрокуратура допустила допрос Януковича в присутствии украинских следователей

Генпрокуратура РФ ответила на запрос из Киева о допросе
экс-президента Украины Виктора Януковича.
В российском ведомстве отметили, что готовы рассмотреть вопрос об организации допроса бывшего президента в присутствии украинских следователей.
Также в ответе Генпрокуратуры на запрос ГПУ говорится, что ни в администрацию президента РФ, ни в Совет Федерации не поступало заявление Януковича с просьбой использовать российскую армию на территории Украины, передает «Интерфакс».
дал показания киевскому суду. Задерживать и брать под стражу экс-президента по просьбе Киева Генпрокуратура отказалась.
Также в ответе Генпрокуратуры на запрос ГПУ говорится, что ни в администрацию президента РФ, ни в Совет Федерации не поступало заявление Януковича с просьбой использовать российскую армию на территории Украины, передает «Интерфакс».
дал показания киевскому суду. Задерживать и брать под стражу экс-президента по просьбе Киева Генпрокуратура отказалась.
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