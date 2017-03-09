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  • 09.03, 22:01

Генпрокуратура допустила допрос Януковича в присутствии украинских следователей

2 комментария

Генпрокуратура допустила допрос Януковича в присутствии украинских следователей

Генпрокуратура допустила допрос Януковича в присутствии украинских следователей

Генпрокуратура РФ ответила на запрос из Киева о допросе экс-президента Украины Виктора Януковича.

В российском ведомстве отметили, что готовы рассмотреть вопрос об организации допроса бывшего президента в присутствии украинских следователей.

Также в ответе Генпрокуратуры на запрос ГПУ говорится, что ни в администрацию президента РФ, ни в Совет Федерации не поступало заявление Януковича с просьбой использовать российскую армию на территории Украины, передает «Интерфакс».

Напомним, Виктор Янукович на Украине является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе о присвоении государственных средств, госизмене и причастности к убийствам на Майдане зимой 2014 года. В ноябре прошлого года он вышел на связь из Ростова-на-Дону и дал показания киевскому суду. Задерживать и брать под стражу экс-президента по просьбе Киева Генпрокуратура отказалась.

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