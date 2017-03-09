Песков прокомментировал предстоящий визит Меркель в Москву

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которого ожидают в Москве, не означает возобновления
российско-германских межгосударственных консультаций.
На вопрос журналистов о том, означает ли ожидаемый визит Ангелы Меркель в Москву, возобновление российско-германских межгосконсультаций, пресс-секретарь российского президента ответил: «Нет. Не означает» — и добавил, что «этот механизм пока на паузе», передает «Интерфакс».
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главами МИД России и ФРГ Сергеем Лавровым и Зигмаром Габриэлем заявил, что в Москве ждут с визитом канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера в четверг. При этом глава государства отметил, что власти России рассчитывают на восстановление отношений с Германием — «и в двустороннем плане, и в плане задач, которые можно решить только сообща».
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главами МИД России и ФРГ Сергеем Лавровым и Зигмаром Габриэлем заявил, что в Москве ждут с визитом канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера в четверг. При этом глава государства отметил, что власти России рассчитывают на восстановление отношений с Германием — «и в двустороннем плане, и в плане задач, которые можно решить только сообща».
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