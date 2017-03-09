РПЦ предложила Шнуру и Тимати спеть песни на стихи Пушкина

Глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) предложил привлечь группу «Ленинград» и Тимати к популяризации русской культуры среди молодежи.
Священнослужитель считает, что эти музыканты могли бы исполнить песни на стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и других классиков и тем самым сформировать у молодого поколения интерес к русской культуре.
Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов): «У нас есть праздник — День славянской письменности и культуры. Несколько лет мы собирались на Красной площади и пели хором всей страной песни. Но наступил кризис жанра. Этот год мы хотим посвятить русской классике, пригласить самые популярные ансамбли и исполнителей. Например, если бы группа „Ленинград“ исполнила какую-нибудь песню на стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева и так далее, это бы возмутило одно поколение, но это бы услышало другое. Каких-то еще исполнителей можно пригласить, Тимати, например».
Подобное предложение высказал и министр культуры РФ Владимир Мединский. По его словам, ведомство намерено привлекать к популяризации образования и культуры известных русскоязычных блогеров. Ради этого министр даже предложил давать популярным блогерам специальные гранты, а также пускать их бесплатно в музеи и театры, сообщает «Интерфакс».
Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов): «У нас есть праздник — День славянской письменности и культуры. Несколько лет мы собирались на Красной площади и пели хором всей страной песни. Но наступил кризис жанра. Этот год мы хотим посвятить русской классике, пригласить самые популярные ансамбли и исполнителей. Например, если бы группа „Ленинград“ исполнила какую-нибудь песню на стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева и так далее, это бы возмутило одно поколение, но это бы услышало другое. Каких-то еще исполнителей можно пригласить, Тимати, например».
Подобное предложение высказал и министр культуры РФ Владимир Мединский. По его словам, ведомство намерено привлекать к популяризации образования и культуры известных русскоязычных блогеров. Ради этого министр даже предложил давать популярным блогерам специальные гранты, а также пускать их бесплатно в музеи и театры, сообщает «Интерфакс».
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