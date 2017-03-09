Путин назначил нового руководителя ГСУ СК России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новым руководителем Главного следственного управления СК России
генерал-лейтенанта юстиции Эдуарда Кабурнеева.
Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Из тектса указа: «Назначить генерал-лейтенанта юстиции Кабурнеева Эдуарда Валерьевича руководителем Главноуго следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».
Ранее Эдуард Кабурнеев руководил Следственным управлением СКР по Дагестану.
Добавим, что этим же указом президент России сделал еще несколько назначений. В частности, пост прокурора Ингушетии на пятилетний срок занял Андрей Васильченко, а руководителем главка СК по Кировской области стал Айрат Ахметшин. Самарское управление ФСИН возглавил Рамиз Алмазов, департамент оперативного управления МЧС — Анатолий Елизаров, краснодарский главк МЧС — Александр Тарарыкин, а следственное управление МВД в Новосибирской области — Андрей Неупокоев.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин снял с должностей десять генералов из структур МВД, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний.
Из тектса указа: «Назначить генерал-лейтенанта юстиции Кабурнеева Эдуарда Валерьевича руководителем Главноуго следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».
Ранее Эдуард Кабурнеев руководил Следственным управлением СКР по Дагестану.
Добавим, что этим же указом президент России сделал еще несколько назначений. В частности, пост прокурора Ингушетии на пятилетний срок занял Андрей Васильченко, а руководителем главка СК по Кировской области стал Айрат Ахметшин. Самарское управление ФСИН возглавил Рамиз Алмазов, департамент оперативного управления МЧС — Анатолий Елизаров, краснодарский главк МЧС — Александр Тарарыкин, а следственное управление МВД в Новосибирской области — Андрей Неупокоев.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин снял с должностей десять генералов из структур МВД, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний.
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