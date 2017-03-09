12 марта на телеканале НТВ состоится премьера двухсерийной драмы «Беглец», главные роли в котором исполнили Станислав Бондаренко («Верни мою любовь», «Во имя любви»), Анна Легчилова («Петрович», «Август. Восьмого»), Константин Адаев («Мёртв на 99%», «Учитель в законе. Схватка»), Григорий Зельцер («Ёлки 1914», «Молодёжка»).

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Это история о том, как привычный уклад жизни может измениться всего за несколько дней. Главному герою, которого играет Станислав Бондаренко, предстоит принимать нелегкие решения и научиться жертвовать собой ради других.



Преуспевающий сотрудник торговой компании Никита (Станислав Бондаренко) подвозит симпатичную девушку Таню (Татьяна Полосина), которая через час угоняет его автомобиль. К тому же горе-ловеласа задерживают как соучастника преступления в деле о похищении ребёнка. Оказавшись за решёткой, Никита предпринимает попытку к бегству. И хотя следователь по особо важным делам Ефим Карлович (Григорий Зельцер) понимает, что Никита — случайный человек в этом деле, но каждый следующий шаг — побег из отделения милиции, сопротивление представителям власти, украденный пистолет, соучастие в ограбление магазина — только усугубляет безвыходное положение парня… Никита понимает, что единственный способ доказать свою невиновность — это самому найти угонщицу. Прежде инфантильный, привыкший плыть по течению молодой человек превращается в решительного, способного на настоящие поступки и глубокие чувства мужчину, который готов жертвовать собой ради случайной попутчицы.



Премьера двухсерийного фильма «Беглец» на НТВ 12 марта в 20:10.