Молдавским чиновникам посоветовали не ездить в Россию

Правительство Молдавии рекомендовало госслужащим и другим чиновникам отказаться от поездок в Россию и через территорию РФ.
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В кабмине заявили, что в последние месяцы молдавских чиновников стали задерживать на границе, в том числе в российских аэропортах. До прояснения ситуации чиновников призвали не передвигаться через территорию РФ. При этом в правительстве не прояснили, о каких задержанных чиновниках идет речь.
Также в связи с задержаниями МИД Молдавии вынес ноту протеста в адрес России. Сегодня ее вручат послу России в Молдавии Фариду Мухамедшину, передает «Интерфакс».
Между тем решение правительства уже раскритиковал президент Молдавии Игорь Додон. Он не исключил, что на границе действительно могли возникнуть «некоторые сбои», однако это не оправдывает решение, которое может серьезно навредить отношениям между двумя странами. Также Додон в своем Facebook заявил, что продолжит ездить в Россию.
Также в связи с задержаниями МИД Молдавии вынес ноту протеста в адрес России. Сегодня ее вручат послу России в Молдавии Фариду Мухамедшину, передает «Интерфакс».
Между тем решение правительства уже раскритиковал президент Молдавии Игорь Додон. Он не исключил, что на границе действительно могли возникнуть «некоторые сбои», однако это не оправдывает решение, которое может серьезно навредить отношениям между двумя странами. Также Додон в своем Facebook заявил, что продолжит ездить в Россию.
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