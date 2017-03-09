В соцсетях обсуждают адский хохот премьера Великобритании

Странный смех премьера Великобритании Терезы Мэй во время слушаний в парламенте Великобритании стал мемом.
Видеокадры с демоническим смехом премьера Великобритании Терезы Мэй разлетелись в соцсетях. На видео глава кабмина дергает плечами, закинув голову вверх, демонстрируя, что ее крайне веселит происходящее на трибуне.
Так Тереза Мэй отреагировала на выступление лидера лейбористов Джереми Корбина, который обвинил премьер-министра в согласовании сделки с советом графства Суррей, повысив при этом муниципальный налог на 15%, передает сайт Вести.Ru.
Ролик моментально разлетелся по соцсетям, пользователи посоревновались в создании фотожаб и видеоколлажей. Так, на одном из них Мэй хохочет в окружении языков пламени.
В другом ролике Мэй глотает рыбу.
В Twitter можно прочитать многочисленные комментарии пользователей, которые даже создали для этой темы специальный хештег #TheresaLaughs.
For those that couldn’t hear it. #pmqs #theresalaughs pic.twitter.com/bkcgmD9ZQC— Ashley Farrall (@faz432) 8 марта 2017 г.
Так Тереза Мэй отреагировала на выступление лидера лейбористов Джереми Корбина, который обвинил премьер-министра в согласовании сделки с советом графства Суррей, повысив при этом муниципальный налог на 15%, передает сайт Вести.Ru.
Ролик моментально разлетелся по соцсетям, пользователи посоревновались в создании фотожаб и видеоколлажей. Так, на одном из них Мэй хохочет в окружении языков пламени.
#theresalaughs pic.twitter.com/EMLbap0rcQ— Dave Larkin (@DaveosaurusRex) 8 марта 2017 г.
В другом ролике Мэй глотает рыбу.
Did anyone else see Theresa May eating a fish during PMQs earlier? #PMQs #Budget2017 pic.twitter.com/HJdIvR2hJo— Harry Davidson (@davidsonhrj) 8 марта 2017 г.
В Twitter можно прочитать многочисленные комментарии пользователей, которые даже создали для этой темы специальный хештег #TheresaLaughs.
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