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  • 09.03, 20:29

В соцсетях обсуждают адский хохот премьера Великобритании

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В соцсетях обсуждают адский хохот премьера Великобритании

В соцсетях обсуждают адский хохот премьера Великобритании

В соцсетях обсуждают адский хохот премьера Великобритании
  • Фото: @faz432 /twitter.com

    • Странный смех премьера Великобритании Терезы Мэй во время слушаний в парламенте Великобритании стал мемом.

    Видеокадры с демоническим смехом премьера Великобритании Терезы Мэй разлетелись в соцсетях. На видео глава кабмина дергает плечами, закинув голову вверх, демонстрируя, что ее крайне веселит происходящее на трибуне.




    Так Тереза Мэй отреагировала на выступление лидера лейбористов Джереми Корбина, который обвинил премьер-министра в согласовании сделки с советом графства Суррей, повысив при этом муниципальный налог на 15%, передает сайт Вести.Ru.

    Ролик моментально разлетелся по соцсетям, пользователи посоревновались в создании фотожаб и видеоколлажей. Так, на одном из них Мэй хохочет в окружении языков пламени.




    В другом ролике Мэй глотает рыбу.




    В Twitter можно прочитать многочисленные комментарии пользователей, которые даже создали для этой темы специальный хештег #TheresaLaughs.

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