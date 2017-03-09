Один из самых богатых депутатов Госдумы пожаловался на бедность

Сегодня у избирателей появился повод посчитать деньги депутата Госдумы из Архангельска Андрея Палкина. Один из самых состоятельных законотворцев, по версии Forbs, неожиданно пересел на метро. И решил, что летние каникулы проведет в огороде — будет сажать картошку и огурцы. Мол, иначе не прокормиться.

Бывший глава строительного холдинга, который задолжал налоговой более 140 миллионов рублей, заявляет: у него ничего не осталось, разве что старенький внедорожник Toyota Prado. На основании заявления депутата Арбитражный суд сегодня начал процедуру банкротства. Корреспондент НТВ Илья Ушенин встретился с Палкиным в коридорах Госдумы, и тот откровенно признался: жить на одну зарплату ему очень непросто.



Один из самых богатых, по данным налоговиков, депутатов Госдумы Андрей Палкин устало разводит руками: сегодня началась процедура признания его финансово несостоятельным. Народный избранник уверяет: он больше не миллиардер. Член комитета по жилищной политике, бывший глава строительного холдинга из Архангельской области говорит, что был вынужден обратиться в суд с просьбой реструктурировать задолженность, поскольку его якобы «душат» налоги. При этом в его прошлом финансовом отчете значилась сумма в полтора миллиарда рублей. В последнем — чуть меньше, но не менее внушительная.



Андрей Палкин, депутат Госдумы РФ: «Вы удивитесь, у меня и в этом году доход 1 миллиард 60 миллионов. И я его так и покажу. Но у меня расход 1 миллиард 51 миллион — это зарплата работников, это материалы, это электричество, это газ. И в чистом остатке остается 9. Но я это не покажу, закон таков. То есть, у вас осталось каких-то жалких 9 миллионов, да».



Девять миллионов действительно не смогут покрыть долги Палкина перед бюджетом. Ведь долг в 16 раз больше. При этом парламентарий признает: у него есть 60 квартир в Архангельской области и Подмосковье, 201 транспортное средство, на него зарегистрировано 16 компаний. Но все активы он, как депутат нового созыва, был вынужден продать сыновьям. И заплатить налоговой якобы теперь нечем.



Андрей Палкин: «Денег как таковых нет. Вы посмотрите, у меня нет счетов за рубежом, нет валютных счетов, на моих счетах только оборотные средства. На сегодняшний день даже машины нет. Есть старый „прадик“, которому 5 лет, пробег 150 тысяч».



Впрочем, без пяти минут банкрот Палкин настроен оптимистично. Говорит, голодать не будет. В ближайшее время проживет и на депутатскую зарплату. На метро хватит, за жилье платить не надо.



Андрей Палкин: «Как жил, так и живу, как любой гражданин глубинки. Сам сажаю картошку, сам сажаю морковку, выращиваю ягоды, делаю компоты, консервы, все сам, вот этими руками».



На родине Палкина, в Архангельской области, где его холдинг застроил добрую половину города Котласа, сегодня прошло первое заседание Арбитражного суда. Согласно документам, которые представил депутат-бизнесмен, денег на его счетах и правда не хватит, чтобы разом выплатить долги. Поэтому активами парламентария теперь будет распоряжаться внешний управляющий.



По данным налоговиков, долги одного Палкина составляют почти 20% от задолженности всех физических лиц Архангельской области. Уже к сентябрю он должен представить суду план погашения задолженности.