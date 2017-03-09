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  • 09.03, 20:29

Парень и девушка избили полицейского на станции московского метро

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Парень и девушка избили полицейского на станции московского метро

Парень и девушка избили полицейского на станции московского метро

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции на станции метро «Семеновская».

В ночь на 9 марта в вестибюле станции метро «Семеновская» Арбатско-Покровской линии нетрезвый молодой человек оказал сопротивление сотруднику полиции во время задержания. Мужчина несколько раз ударил стража порядка по лицу. Кроме того, как рассказала старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, спутница парня брызнула в глаза полицейского из газового баллончика, причинив ему химический ожог, после чего скрылась с места происшествия.

По словам представителя СК, 27-летний нападавший задержан и находится в следственном отделе. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Сейчас следователи устанавливают личность и местонахождение спутницы подозреваемого. Расследование по уголовному делу продолжается.

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