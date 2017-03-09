#ТЫСУПЕР!
ЧП
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.03, 18:59

На трассе в Италии обрушилась эстакада, есть жертвы

комментировать
На трассе в Италии обрушилась эстакада, есть жертвы

На трассе в Италии обрушилась эстакада, есть жертвы

На трассе в Италии обрушилась эстакада, есть жертвы
  • Фото: @AbatediTheleme /twitter.com

    • Как минимум два человека погибли в результате обрушения аварийной эстакады на автостраде на Адриатическом побережье Италии.

    Еще два человека получили травмы и были доставлены в больницу.

    Трагедия произошла между городами Анкона и Лорето. Эстакада рухнула, когда на ней находились два автомобиля.

    Местные власти уже заявили, что обвалившаяся эстакада была признана аварийной и перекрыта несколько дней назад. Сейчас правоохранители выясняют, почему там оказались автомобили, передает ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru