На трассе в Италии обрушилась эстакада, есть жертвы

Как минимум два человека погибли в результате обрушения аварийной эстакады на автостраде на Адриатическом побережье Италии.
Еще два человека получили травмы и были доставлены в больницу.
Трагедия произошла между городами Анкона и Лорето. Эстакада рухнула, когда на ней находились два автомобиля.
Местные власти уже заявили, что обвалившаяся эстакада была признана аварийной и перекрыта несколько дней назад. Сейчас правоохранители выясняют, почему там оказались автомобили, передает ТАСС.
Трагедия произошла между городами Анкона и Лорето. Эстакада рухнула, когда на ней находились два автомобиля.
Местные власти уже заявили, что обвалившаяся эстакада была признана аварийной и перекрыта несколько дней назад. Сейчас правоохранители выясняют, почему там оказались автомобили, передает ТАСС.
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