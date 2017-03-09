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  • 09.03, 18:59

Число жертв пожара в приюте Гватемалы возросло до 29

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Число жертв пожара в приюте Гватемалы возросло до 29

Число жертв пожара в приюте Гватемалы возросло до 29

По последним данным, количество погибших при пожаре в приюте для несовершеннолетних в Гватемале увеличилось до 29 человек.

Еще около 38 детей по-прежнему находятся в больницах под наблюдением врачей, многие из пострадавших — в тяжелом состоянии, сообщает газета Prensa Libre. По данным издания, 16 детей в возрасте от 13 до 17 лет находятся госпитализированы с ожогами второй и третьей степени, у некоторых из них повреждены дыхательные пути.

Ранее сообщалось, что в приюте, расположенном в муниципалитете Сан-Хосе-Пинула в 25 км от столицы карибской республики, города Гватемала, произошел пожар. По предварительной версии, возгорание началось в одной из комнат, где спали дети. Сообщается, что несовершеннолетние постояльцы сами поджигали матрасы в знак протеста против против жестокого обращения и плохого качества питания.

Власти страны потребовали провести тщательное расследование трагедии. В среду в Гватемале объявлен трехдневный траур в связи с гибелью детей.

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