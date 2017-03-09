Суд запустил распродажу имущества обанкротившегося Тельмана Исмаилова

Арбитражный суд Московской области открыл процедуру реализации имущества бывшего владельца Черкизовского рынка.
Арбитражный суд Московской области признал банкротом бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, сообщает РИА Новости.
В отношении банкрота ввели процедуру реализации имущества. Бизнесмену назначен финансовый управляющий Валерий Кубелун, который должен будет отчитаться в суде в начале сентября.
Ранее в отношении Исмаилова была утверждена процедура реструктуризация долгов, которая позволила бы ему рассчитаться с долгами и избежать распродажи имущества. В совокупности кредиторы предъявили к Исмаилову требования на 156,7 млрд рублей, сообщает RNS. Бизнесмен на контакт с кредиторами не пошел, а финансовый управляющий оценил имущество Исмаилова всего лишь в 618 млн рублей. Среди прочего в списке были указаны квартира в Одинцовском районе площадью 349 кв. м стоимостью 25,6 млн руб, дача на Рублёвке площадью 2467 кв. м за 13,92 млн рублей, еще один участок в Подмосковье площадью 200 кв. м стоимостью 485,62 млн, а также вилла на Лазурном берегу Франции за 25 млн евро.
В 2009 году Тельман Исмаилов лишился Черкизовского рынка, своего главного актива, из-за претензий со стороны правоохранительных органов. Один из крупнейших московских рынков закрыли за многочисленные нарушения. В 2015 году Исмаилов лишился роскошного турецкого отеля Mardan Palace, который с помпой открыли в 2009 году. Продать гостиницу пришлось по бросовой цене — дешевле себестоимости в 10 раз. Также за долги группе ВТБ отошел и легендарный московский ресторан «Прага», которым ранее владел бизнесмен.
В отношении банкрота ввели процедуру реализации имущества. Бизнесмену назначен финансовый управляющий Валерий Кубелун, который должен будет отчитаться в суде в начале сентября.
Ранее в отношении Исмаилова была утверждена процедура реструктуризация долгов, которая позволила бы ему рассчитаться с долгами и избежать распродажи имущества. В совокупности кредиторы предъявили к Исмаилову требования на 156,7 млрд рублей, сообщает RNS. Бизнесмен на контакт с кредиторами не пошел, а финансовый управляющий оценил имущество Исмаилова всего лишь в 618 млн рублей. Среди прочего в списке были указаны квартира в Одинцовском районе площадью 349 кв. м стоимостью 25,6 млн руб, дача на Рублёвке площадью 2467 кв. м за 13,92 млн рублей, еще один участок в Подмосковье площадью 200 кв. м стоимостью 485,62 млн, а также вилла на Лазурном берегу Франции за 25 млн евро.
В 2009 году Тельман Исмаилов лишился Черкизовского рынка, своего главного актива, из-за претензий со стороны правоохранительных органов. Один из крупнейших московских рынков закрыли за многочисленные нарушения. В 2015 году Исмаилов лишился роскошного турецкого отеля Mardan Palace, который с помпой открыли в 2009 году. Продать гостиницу пришлось по бросовой цене — дешевле себестоимости в 10 раз. Также за долги группе ВТБ отошел и легендарный московский ресторан «Прага», которым ранее владел бизнесмен.
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