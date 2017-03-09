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  • 09.03, 19:00

В Москве из Mercedes сотрудника ФСБ украли сумку Calvin Klein с пропуском и ключами

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В Москве из Mercedes сотрудника ФСБ украли сумку Calvin Klein с пропуском и ключами

В Москве из Mercedes сотрудника ФСБ украли сумку Calvin Klein с пропуском и ключами

На юге столицы ограбили сотрудника ФСБ, похитив из его машины сумку с документами и пропуском на объекты ведомства.

Потерпевший 27-летний военнослужащий ФСБ обратился в полицию с заявлением, в котором указал, что неизвестные разбили стекло его автомобиля Mercedes C300, припаркованного на ул. Симоновский Вал в районе д. 14 и похитили из салона сумку Calvin Klein. По словам мужчины, в сумке находились документы: паспорт на его имя, удостоверение сотрудника ФСБ, водительское удостоверение, СТС, ключи от работы, печать ФСБ, пропуск на объекты ФСБ, передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, полиция проводит проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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