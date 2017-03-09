Никита Джигурда получил паспорт ДНР

Никита Джигурда решил выразить протест против действий украинских националистов и стать гражданином самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Артист рассказал, что провел детство в Донбассе, который «всегда был душой Украины». Но сегодня, по словам Джигурды, «эту душу стали распинать».
Никита Джигурда: «Я родился на Украине, провел детство в Донбассе, но главной точкой невозврата для меня стало сожжение людей в Одессе. Я русский артист и поэт украинского происхождения и горжусь этим. Донбасс всегда был душой Украины, но эту душу стали распинать. И сегодня я выступаю за то, чтобы на этой территории, наконец, наступил мир».
Также Джигурда призвал Киев отказаться от применения насилия в Донбассе и урегулировать конфликт мирным путем. По мнению артиста, эскалация военных действий приведет к полной разрухе на территории всей Украины, сообщает официальный портал ДНР.
Напомним, что в конце прошлого года паспорт ДНР получил другой российский шоумен — Иван Охлобыстин. Также известно, что обладателем такого паспорта является депутат и певец Иосиф Кобзон.
Никита Джигурда: «Я родился на Украине, провел детство в Донбассе, но главной точкой невозврата для меня стало сожжение людей в Одессе. Я русский артист и поэт украинского происхождения и горжусь этим. Донбасс всегда был душой Украины, но эту душу стали распинать. И сегодня я выступаю за то, чтобы на этой территории, наконец, наступил мир».
Также Джигурда призвал Киев отказаться от применения насилия в Донбассе и урегулировать конфликт мирным путем. По мнению артиста, эскалация военных действий приведет к полной разрухе на территории всей Украины, сообщает официальный портал ДНР.
Напомним, что в конце прошлого года паспорт ДНР получил другой российский шоумен — Иван Охлобыстин. Также известно, что обладателем такого паспорта является депутат и певец Иосиф Кобзон.
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