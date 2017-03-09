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  • 09.03, 18:59

Полузащитник «ПСЖ» сбил фаната после поражения от «Барселоны»

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Полузащитник «ПСЖ» сбил фаната после поражения от «Барселоны»

Полузащитник «ПСЖ» сбил фаната после поражения от «Барселоны»

Тиагу Мотта наехал на фаната «ПСЖ», который встал у него на пути.

После прилета игроков «ПСЖ» из Барселоны около 30 агрессивных фанатов окружили машину, в которой находился футболист и его супруга, и попытались не дать полузащитнику уехать. В результате автомобиль футболиста ударил одного из болельщиков.

Пострадавшего фаната доставили в больницу с травмой спины, сообщает The Sun. Сам мужчина уже заявил, что намерен подать на Мотту в суд.



«ПСЖ» после победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 4:0 в ответной встрече уступил «Барселоне» (1:6) и вылетел из турнира. Отметим, что Мотта в этих матчах участия не принимал.

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